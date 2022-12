Maestro: Πρώτο στα trends του Netflix σε Ελλάδα και Κύπρο

Μερικά 24ωρα έχουν περάσει από την πρεμιέρα της επιτυχημένης σειράς "Maestro" στο Netflix και έχει καταφέρει ήδη να αναδειχθεί πρώτο στα trends της πλατφόρμας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Υπενθυμίζεται, πως η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο στις δύο αυτές χώρες, ενώ από τις αρχές του 2023 αναμένεται να προβληθεί σε όλο τον κόσμο.

Ο δημιουργός της σειράς, αλλά καιοι συντελεστές της, μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τν μεγάλη επιτυχία τους και την πρωτιά του "Maestro" στο Netflix, ευχαριστώντας το τηλεοπτικό κοινό.

Οι αναρτήσεις Παπακαλιάτη - Χαλκιά

Γιατί ονομάζεται "Maestro in Blue"

Σημειώνεται πως στα αγγλικά, η σειρά στην δημοφιλή πλατφόρμα έχει τον τίτλο "Maestro in Blue", πιθανότατα επειδή το Netflix αναμένεται να "φιλοξενήσει" άλλη μια παραγωγή εντός του 2023, με τον τίτλο "Maestro".

Μεταγλωτισένο σε πολλές γλώσσες

Όπως είχε δηλώσε ο ίδιος ο δημιουργός σε συνέντευξή του, το "Maestro" θα είναι μεταγλωτισμένο σε πολλές γλώσσες. "Θα είναι μεταγλωτισμένη σε όλες τις γλώσσες. Θα προβληθεί σε όλον τον κόσμο μεταφρασμένη εκτός από την Κίνα", είχε πει.

Ανήμερα της πρεμιέρας του "Maestro" στο Netflix, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης προχώρησε σε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο σκηνθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο με αποσπάσματα από τη σειρά, τα οποία είναι μεταγλωτισμένα σε διάφορες γλώσσες όπως: ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, αγγλικά και βραζιλιάνικα πορτογαλικά.

Επίσης, σημειώνει πως στις χώρες του εξωτερικού θα υπάρχει και η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σειρά στα ελληνικά, αλλά με υπότιτλους στη γλώσσα που επιθυμούν.

Όπως έγραψε:

"Από σήμερα λοιπόν ο "Maestro" μας στο Netflix. Αυτό και αν είναι ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο δώρο... Ελλάδα και Κύπρο σε πρώτη φάση και σε λίγο καιρό και στις υπόλοιπες χώρες όλου του κόσμου.

Την σειρά στο εξωτερικό σύντομα θα έχουν την επιλογή να την παρακολουθήσουν στην γλώσσα μας (με υπότιτλους) αλλά και ντουμπλαρισμένη σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα την χώρα προβολής.

Our "Meastro" is on Netflix Greece and Cyprus from today and in 2 months in the rest of the world.

"Maestro in Blue" will be the international title and is opening worldwide around February or March... Looking forward!!!"

