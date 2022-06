Ο Jon Snow επιστρέφει με την πρώτη sequel σειρά του Game of Thrones

Το δίκτυο HBO προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του House of the Dragon τον προσεχή Αύγουστο, αλλά έχει σχέδια και για ακόμη ένα spin-off του Game of Thrones που σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Hollywood Reporter θα επικεντρωθεί στον Jon Snow.

Οι πληροφορίες λένε πως η υπόθεση θα στηθεί μετά τα γεγονότα που είδαμε στη δημοφιλή σειρά, με τον Jon Snow να φεύγει και πάλι πέρα από το Τείχος για να ζήσει με τους Wildlings, αφότου έβγαλε από τη μέση την βασίλισσα - ερωμένη - θεία του (Daenerys Targaryen). Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μόνο ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του ο Kit Harrington, αλλά υποθέτουμε πως θα δούμε σίγουρα τον Kristofer Hivju στον ρόλο του Tormund.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το Techgear, η νέα σειρά του HBO βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, οπότε δεν υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές λεπτομέρειες για την υπόθεση και το cast. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την προβολή του, αλλά αναμένουμε για περισσότερες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πολλά ίσως εξαρτηθούν από την υποδοχή που θα επιφυλάξει το κοινό στο House of the Dragon.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις