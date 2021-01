Ο Παναγιώτης Βασιλάκος θα παρουσιάσει το "The Battle of the Couples"

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος INSTAGRAM / @VASILAKOSPANAGIOTIS12

Ο Έλληνας Bachelor θα παρουσιάσει το νέο ριάλιτι αγάπης του Alpha. Ποιο το concept του "The Battle of the Couples" με τα 12 ζευγάρια.

Στα σκαριά βρίσκεται το νέο ερωτικό ριάλιτι του Alpha με τίτλο "The Battle of the Couples" που πρόκειται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, μετά την ολοκλήρωση του "Bachelor", το οποίο είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη σεζόν. ADVERTISING Στο ριάλιτι θα πρωταγωνιστούν 2 ζευγάρια και παρουσιαστής θα είναι ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο Έλληνας Bachelor που πρωταγωνίστησε στο ομώνυμο παιχνίδι και έκανε σχέση με την παίκτρια Νικολέτα Τσομπανίδου. Το νέο του βήμα στην τηλεόραση επιβεβαιώνει και ο ίδιος, καθώς έχει μοιραστεί σε stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όλες τις ειδήσεις που αναφέρονται στην παρουσίαση του ριάλιτι από τον ίδιο. Τι είναι το "The Battle of the Couples" Ο Alpha θα φέρει στη μικρή οθόνη το "Battle of the Couples" σε συνεργασία με τη Sony Pictures Television. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του συγκεκριμένου format, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την Ah! Productions, τμήμα της Satisfaction Group, για το γαλλικό TFX. Το concept έχει ως εξής: 12 ερωτευμένα ζευγάρια, που συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες. Θα χρειαστεί να χαράξουν στρατηγική, να συνδυάσουν τη λογική με το συναίσθημα και ν' αποδείξουν ότι είναι "δυνατοί" σε όλα τα επίπεδα. Κάποια ζευγάρια είναι χρόνια μαζί, άλλα ερωτεύτηκαν πρόσφατα, όμως όλοι τους έχουν κάτι κοινό: είναι πεπεισμένοι ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι η αγάπη τους είναι άτρωτη! Κάθε εβδομάδα, τα ζευγάρια θα ανταγωνίζονται σε δοκιμασίες κάθε είδους, προκειμένου να παραμείνουν στο παιχνίδι. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους και θα πρέπει να στηριχθούν και σ’ αυτούς για να προχωρήσουν. Τα θεμέλια της αγάπης κάθε ζευγαριού θα δοκιμαστούν και στο τέλος μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να πάρει έως 100.000 ευρώ! Θα επιβιώσουν οι σχέσεις τους όταν δημιουργηθούν οι πρώτες ρήξεις; Μπορεί, αλήθεια, η αγάπη να νικήσει τα πάντα; Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

