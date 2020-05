Ο Σταμάτης Φασουλής εξομολογείται: "Ο πατέρας μου με είχε εξαφανίσει"

Στην εκπομπή "Έλα, χαμογέλα" φιλοξενήθηκε ο έμπειρος σκηνοθέτης, ηθοποιός και πλέον μέλος της κριτικής επιτροπής του Just The The 2 OF Us, Σταμάτης Φασουλής.

O καλεσμένος της εκπομπής αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην επιτροπή και κλήθηκε να απαντήσει στο αν είναι αυστηρός ή όχι, λέγοντας πως "δεν είμαι αυστηρός. Λέω τη γνώμη μου άνετα, αλλά ίσως πρέπει να προσέχω την έκφρασή μου", ενώ αναφορικά με το περιστατικό που είχε με την Αφροδίτη Γραμμέλη, είπε πως πρόθεσή του ήταν να πει ένα αστείο και όχι να την προσλάβει, για να σχολιάσει σχετικά: "ζητώ συγνώμη, δεν ήταν πρόθεσή μου".

Ο Σταμάτης Φασουλής συγκίνησε με τα λόγια του όταν η κουβέντα πήγε στην επιλογή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, όπου αποκάλυψε σχετικά με τη στήριξη των γονιών του. "Ο πατέρας μου αδιαφορούσε, ήταν καπετάνιος. δεν μου είπε μπράβο ποτέ, αλλά αισθανόταν σχεδόν τύψεις που μου είχε φερθεί αδιάφορα. Δεν με υποτιμούσε, μου έκανε κάτι χειρότερο, με είχε εξαφανίσει.

Δείτε απόσπασμα της συνέντευξής του: