Πέθανε η Λόνι Άντερσον, η θρυλική “ρεσεψιονίστ” που σημάδεψε τα ’80s

Η Λόνι Άντερσον, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της τηλεοπτικής δεκαετίας του ’80 μέσα από τον ρόλο της στο “WKRP in Cincinnati”, έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 80 της χρόνια

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα 80ά της γενέθλια, η θρυλική ηθοποιός Λόνι Άντερσον, που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως η δυναμική γραμματέας ενός παρηκμασμένου ραδιοφωνικού σταθμού στη δημοφιλή κωμική σειρά WKRP in Cincinnati.

Η Άντερσον πέθανε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες έπειτα από «παρατεταμένη» ασθένεια, σύμφωνα με τη εκπρόσωπό της επί σειρά ετών, Σέριλ Τζ. Κέιγκαν.

«Είμαστε συντετριμμένοι ανακοινώνοντας τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς», ανέφερε η οικογένειά της σε δήλωση.

Το WKRP in Cincinnati προβλήθηκε από το 1978 έως το 1982 και διαδραματιζόταν σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό του Οχάιο που προσπαθούσε να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του μέσα από τη ροκ μουσική. Στη σειρά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Γκάρι Σάντι, Τιμ Ριντ, Χάουαρντ Χέσεμαν, Φρανκ Μπόνερ και Τζαν Σμιθερς, με την Άντερσον στον ρόλο της σέξι και έξυπνης Τζένιφερ Μάρλοου.

Η Λόνι Άντερσον πρωταγωνιστούσε στον ρόλο της Τζένιφερ Μάρλοου, της έξυπνης, δυναμικής γραμματέως του WKRP. Γνωστή για το πνεύμα της και τη γοητεία της, η Τζένιφερ απέρριπτε διακριτικά τον αφεντικό της, τον κύριο Κάρλσον, ενώ αποτελούσε παράλληλα σταθερό στήριγμα του σταθμού, φροντίζοντας να διεκπεραιώνονται τα πάντα, παρά την αναποτελεσματικότητα των συναδέλφων της.

Ο ρόλος της χάρισε στην Άντερσον δύο υποψηφιότητες για Emmy και τρεις για Χρυσή Σφαίρα.

Στον κινηματογράφο, συμπρωταγωνίστησε με τον Μπερτ Ρέινολντς στην κωμωδία Stroker Ace το 1983. Οι δυο τους παντρεύτηκαν αργότερα και έγιναν αγαπημένο θέμα των tabloids, μέχρι τον χωρισμό τους το 1994.

Το WKRP έκανε τη Λόνι Άντερσον ευρέως γνωστή, αν και η ίδια αντιμετώπισε δυσκολίες στο να ξεφύγει από το στερεότυπο της πληθωρικής ξανθιάς, όπως αναφέρει το Variety. Το 1983 πρωταγωνίστησε στην ταινία Stroker Ace δίπλα στον Μπερτ Ρέινολντς, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1988 σε έναν πολυσυζητημένο γάμο. Το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι το 1994, όταν το επεισοδιακό τους διαζύγιο έγινε αντικείμενο εμμονικής κάλυψης από τα tabloids.

Μετά το WKRP, η Άντερσον συνέχισε να εμφανίζεται σε δεκάδες τηλεoπτικές ταινίες, μεταξύ των οποίων Country Gold, The Lonely Guy, A Letter to Three Wives, Stranded, Blondie & Dagwood και Blown Away.

Η Άντερσον έγραψε την αυτοβιογραφία της το 1995 με τίτλο Η Ζωή μου πάνω σε Ψηλοτάκουνα (My Life in High Heels), την οποία περιέγραψε ως «την πορεία μιας γυναίκας που ωριμάζει, μιας γυναίκας που επιβιώνει. Είναι για την παιδική μου ηλικία, τον θάνατο των γονιών μου, την καριέρα μου, τα διαζύγιά μου και τα παιδιά μου. Και φυσικά, το τραύμα του γάμου μου με τον Μπερτ».

«Πιστεύω ότι αν πρόκειται να γράψεις για τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις με όλα τα καλά και τα άσχημα», είχε πει η Άντερσον στο Associated Press. «Μπορεί να μην πεις τα πιο κολακευτικά πράγματα για τον εαυτό σου, γιατί λες την αλήθεια».

Η Άντερσον αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Μπομπ Φλικ, την κόρη της Ντίντρα και τον γαμπρό της Τσάρλι Χόφμαν, τον γιο της Κουίντον Άντερσον Ρέινολντς, τα εγγόνια της ΜακΚένζι και Μέγκαν Χόφμαν, τον θετό της γιο Άνταμ Φλικ και τη σύζυγό του Ελέν, καθώς και τα θετά της εγγόνια, Φίλιξ και Μαξιμιλιάν.