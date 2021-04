Ράδιο Αρβύλα: Το τραγούδι - ύμνος για το ΠΑΣΟΚ που θα σε κάνει να δακρύσεις

Ο Ιωακείμ Κοτσερίδης, ένας δημιουργικός τηλεθεατής των Ράδιο Αρβύλα, αποφάσισε να φτιάξει έναν ύμνο για το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας διασκευή το διάσημο τραγούδι των Beatles, το Let it Be.

ADVERTISING

Ο τίτλος της δημιουργίας του είναι "Με ΠΑΣΟΚ".

Απολαύστε το!

Οι στίχοι του ύμνου για το ΠΑΣΟΚ:

Ξύπνησα μια μέρα σαν να ήμουν σε άλλη εποχή, σαν να 'τανε 80 με ΠΑΣΟΚ.

Όλοι είχαν φράγκα, δεν υπήρχανε προβλήματα, ήμασταν όλοι Large με ΠΑΣΟΚ.

Με ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, με το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ, περνούσαμε ωραία με ΠΑΣΟΚ.

Είχαμε ελπίδα όλα ήταν τόσο όμορφα Τσοβόλα, δώστα όλα! Υπάρχουνε λεφτά.

Δεν είχαμε ανεργία, τα επιδόματα ήταν πολλά. 5-6 οι συνταξεις στον καθένα, στην καθεμιά.

Με ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τα τρώγαμε ωραία με ΠΑΣΟΚ.

Με ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, αλησμόνητο ΠΑΣΟΚ, δεν έπεφτε καρφίτσα στα μπουζούκια με ΠΑΣΟΚ.





Πέρασαν τα χρόνια τελειώσαν και τα όνειρα, την πήραν την καρέκλα η Αριστερά και η Δεξιά.

Τίποτα δεν αφήσαν, μας τα κόψαν όλα ρε παιδιά. Μας πήραν τις αξίες, τα κάνανε σκατά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις