Survivor 4: Τι θα γίνει με την Κάτια - Η απουσία και τα σενάρια

Αναστάτωση επικρατεί στον Άγιο Δομίνικο και στην παραγωγή του "Survivor 4" με την περίπτωση της Κάτιας Ταραμπάνκο, της πιο δυνατής, ίσως, παίκτριας της ομάδας των Διασήμων στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ.

ADVERTISING

Η νικήτρια του GNTM 2, που έχει φέρει πολλές νίκες για την ομάδα της στο "Survivor 4", έχει μπει δύο φορές στο νοσοκομείο και η παρατεταμένη αδιαθεσία της έχει ανησυχήσει την παραγωγή, αλλά και τους συμπαίκτες της. Η Κάτια κατέρρευσε πριν από μερικές μέρες, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρεί. Λόγω της κατάστασης, μάλιστα, δεν υπήρξε αποχώρηση από τους Διάσημους στο επεισόδιο της περασμένης Τετάρτης.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν πως η νεαρή παίκτρια έχει βγει από το νοσοκομείο, ωστόσο, δεν θα πάει στην παραλία, αλλά θα πάει στο ξενοδοχείο προς το παρόν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο trailer του νέου επεισοδίου, που θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή, η Κάτια Ταραμπάνκο απουσιάζει, γεγονός που εντείνει τα σενάρια περί οικειοθελούς αποχώρησής της ή απομάκρυνσής της από την παραγωγή για λόγους υγείας από το παιχνίδι.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εκπομπή "Ευτυχείτε", υπάρχει μία πιθανότητα να δούμε την Κάτια Ταραμπάνκο ως παρουσιάστρια σε ριάλιτι μόδας. Συγκεκριμένα, περίπου πριν από δύο βδομάδες ο Ατζούν Ιτζιλαλί έφτασε στον Άγιο Δομίνικο, είδε την Κάτια Ταραμπάνκο και του άρεσε πολύ. Έτσι, υπάρχουν σκέψεις το νεαρό μοντέλο να παρουσιάσει την επόμενη σεζόν του "My Style Rocks" στη θέση της Κατερίνας Στικούδη. Άλλωστε, η γνωστή τραγουδίστρια θα ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1, καθώς πρόκειται να συμμετάσχει στο "All Star Your Face Sounds Familiar".

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.