Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Τζέιμς Καφετζής

Η μεγάλη ανατροπή του Survivor 4 έγινε και ο Τζέιμς Καφετζής, ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ αποχώρησε το βράδυ της Τρίτης (11/5).

Οι φήμες ξεκίνησαν τις τελευταίες ώρες, λίγο πριν προβληθεί το επεισόδιο, με τη διαρροή να προκαλεί αναστάτωση και πολλά ερωτηματικά στους κύκλους των φαν του Survivor.

Θεωρούνταν σχεδόν δεδομένο πως ο Τζέιμς Καφετζής θα έφτανε στον μεγάλο τελικό, αφού ήδη από τα πρώτα επεισόδια μέχρι και σήμερα ήταν το απόλυτο φαβορί.

Στο trailer για το επεισόδιο της Τρίτης, είδαμε τον Τζέιμς Καφετζή να προχωρά σε μια σημαντική ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι θα προσθέσει μια ακόμη ανατροπή στο παιχνίδι.

Λίγο μετά, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μάικ Καφετζής, ο αδερφός του παίκτη του "Survivor 4", επιβεβαίωσε ότι ο Τζέιμς θα αποχωρούσε οικειοθελώς, δίνοντας ως λόγο το γεγονός ότι η παραγωγή αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή των παικτών στον Άγιο Δομίνικο. Όπως έγραψε:

"After the announcement that the game will continue for an extra month James decides to leave the game voluntarily I couldn’t be more proud to be your brother See you soon". (=Μετά την ανακοίνωση της παράτασης του παιχνιδιού για έναν ακόμα μήνα, ο Τζέιμς Καφετζής αποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι οικειοθελώς. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος που είμαι αδερφός σου. Τα λέμε σύντομα).

Σε παρόμοια ανάρτηση στο Instagram είχε προχωρήσει και η αδερφή του, Έφη Καφετζή, η οποία δήλωσε υπερήφανη για την απόφαση του Τζέιμς να αποχωρήσει, διαφωνώντας με την παραγωγή του παιχνιδιού που θέλει να παρατείνει για ένα μήνα το ριάλιτι επιβίωσης.

Στο Συμβούλιο του νησιού, ο Τζέιμς Καφετζής πήρε το λόγο και δήλωσε πως αποφάσισε πως να αποχωρήσει από το παιχνίδι, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, όλες οι σκέψεις και οι αναμνήσεις του αφορούν το παιχνίδι και δεν μπορεί να θυμηθεί την προηγούμενη ζωή του. Ο ίδιος δήλωσε πως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει είναι το μυαλό του και η ψυχή του, γι' αυτό και επιλέγει να τα διαφυλάξει αποχωρώντας.

Όσο ο Τζέιμς μιλούσε για την αποχώρησή του, ο κολλητός του στο παιχνίδι, ο Νίκος Μπάρτζης, δάκρυσε για τον φίλο του. Παίρνοντας τον λόγο είπε πως δεν μπορεί να φανταστεί το "Survivor" χωρίς τον "αδερφό" του, ωστόσο, θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον στόχο του.

Ο Γιώργος Λιανός τον ρώτησε αν είναι σίγουρος για την απόφασή του, με τον παίκτη να απαντά πως είναι προϊόν ώριμης σκέψης και το έχει αποφασίσει εδώ και ένα μήνα.

