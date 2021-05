Survivor: Ο Τζέιμς Καφετζής αποχωρεί οικειοθελώς - Η ανακοίνωση του αδερφού του

Σάλος επικρατεί τις τελευταίες ώρες με την διαρροή για οικειοθελή αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή από το "Survivor 4", κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στο επεισόδιο της Τρίτης (11/05).

Η διαρροή προκάλεσε αναστάτωση και πολλά ερωτηματικά στους κύκλους των φαν του "Survivor 4", καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες τόσο της Μπλε ομάδας όσο και του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ γενικότερα. Μάλιστα, θεωρείτο σχεδόν δεδομένο πως ο Τζέιμς Καφετζής θα έφτανε στον μεγάλο τελικό, αφού ήδη από τα πρώτα επεισόδια μέχρι και σήμερα ήταν το απόλυτο φαβορί.

Στο trailer για το επεισόδιο της Τρίτης (11/05), βλέπουμε τον Τζέιμς Καφετζή να προχωρά σε μια σημαντική ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι θα προσθέσει μια ακόμη ανατροπή στο παιχνίδι. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιανός του λέει χαρακτηριστικά: "Αυτή σου η δήλωση είναι πολύ βαρυσήμαντη και θα επηρεάσει τις εξελίξεις".

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μάικ Καφετζής, ο αδερφός του παίκτη του "Survivor 4", επιβεβαιώνει ότι ο Τζέιμς θα αποχωρήσει οικειοθελώς, δίνοντας ως λόγο το γεγονός ότι η παραγωγή αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή των παικτών στον Άγιο Δομίνικο. Όπως έγραψε:

"After the announcement that the game will continue for an extra month James decides to leave the game voluntarily I couldn’t be more proud to be your brother See you soon". (=Μετά την ανακοίνωση της παράτασης του παιχνιδιού για έναν ακόμα μήνα, ο Τζέιμς Καφετζής αποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι οικειοθελώς. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος που είμαι αδερφός σου. Τα λέμε σύντομα).

Σε παρόμοια ανάρτηση στο Instagram προχώρησε και η αδερφή του, Έφη Καφετζή, η οποία δήλωσε υπερήφανη για την απόφαση του Τζέιμς να αποχωρήσει, διαφωνώντας με την παραγωγή του παιχνιδιού που θέλει να παρατείνει για ένα μήνα το ριάλιτι επιβίωσης.

"Αξιοπρέπεια VS παράταση παιχνιδιού 1-0" έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην παίκτης του "Survivor 1" Κώστας Αναγνωστόπουλος (Μισθοφόρος), ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και δίνει αρκετά spoilers για το παιχνίδι, ανέφερε πως ο Τζέιμς Καφετζής θα κάνει γνωστή την τελική του απόφαση απόψε. Όπως έγραψε στο twitter:

"Ο James θα απαντήσει σήμερα αν θα μείνει ή θα φύγει! Οι 2 πλευρές είναι σε διαπραγματεύσεις (όχι χρηματικές)".

