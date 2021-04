Τα Φιλαράκια: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του Reunion - Οι πρώτες εικόνες

Τα γυρίσματα για το πολυαναμενόμενο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς "Φιλαράκια" έχουν ήδη ολοκλήρωθεί. Οι Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) επειστρέφουν στην οθόνη με την HBO Max μετά από 17 χρόνια.

ADVERTISING

Το επεισόδιο The One With The Reunion ήταν αρχικά να γυριστεί τον περασμένο Αύγουστο, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ημερομηνία της πρώτης μετάδοσης του επεισοδίου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες.

Η μαγνητοσκόπηση για το Special επεισόδιο της σειράς πραγματοποιήθηκε στο αρχικό στούντιο της εκπομπής, στο Stage 24, στην παρτίδα της Warner Bros στην Καλιφόρνια.

Το BBC αναφέρει ότι συμμετείχε ζωντανό κοινό όπως συνηθιζόταν στην σειρά, αλλά ήταν ένας αρκετά περιορισμένος αριθμός ατόμων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ανανεωμένο σετ είναι μερικώς βασισμένο σε εξωτερικούς χώρους καθώς ακολουθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της Covid-19 και περιλαμβάνει το εμβληματικό σιντριβάνι νερού που εμφανίζεται στην αρχή κάθε επεισοδίου της σειράς.

Εικόνες από τα γυρίσματα έχουν κατακλύσει τα social media με τους θαυμαστές της σειράς να ανυπομονούν όλο και περισσότερο για το επεισόδιο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις