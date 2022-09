The Last of Us: Το απόλυτο videogame γίνεται σειρά και το πρώτο τρέιλερ εντυπωσιάζει

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς

"The Last of Us" είναι γεγονός και οι θαυμαστές της πήραν μια πρώτη ματιά στη διασκευή του γνωστού videogame.

Ακριβώς όπως το videogame, το "The Last of Us" ακολουθεί έναν σκληραγωγημένο επιζώντα ονόματι Joel, τον οποίο υποδύεται ο σταρ του «"he Mandalorian" Pedro Pascal, καθώς ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει αποδεκατιστεί από μια θανατηφόρα ασθένεια που ονομάζεται μύκητας Cordyceps.

Στην πορεία, ταξιδεύει με μια νεαρή κοπέλα που ονομάζεται Ellie, την οποία υποδύεται το αστέρι του "Game of Thrones" Bella Ramsey, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρεση μιας θεραπείας για τη μάστιγα που μοιάζει με ζόμπι που έχει καταστρέψει την κοινωνία.

Στο αρχικό videogam ο μύκητας Cordyceps άρχισε να εξαπλώνεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, εξου και η ημερομηνία προβολής του τρέιλερ της σειράς. Στο τρέιλερ, με θέμα το "Alone and Forsaken" του Hank Williams, οι θαυμαστές θα αναγνωρίσουν βασικές στιγμές από το βιντεοπαιχνίδι "The Last of Us".

Η σειρά θα προβληθεί το 2023 μέσω της πλατφόρμας του HBO.

Δείτε το τρέιλερ:

