Τηλεθέαση: Δόθηκε η πρώτη “μάχη” της πρωινής ζώνης – Η εκπομπή που κέρδισε το κοινό

“Κονταροχτυπήθηκαν” οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές που επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας. Οι νικητές και οι χαμένοι της τηλεθέασης

Την πρώτη τους “καλημέρα” είπαν χθες, Δευτέρα (15/09) οι παρουσιαστές των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, “εγκαινιάζοντας” τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία ξεκίνησε δυναμικά με ανανεωμένα τηλεοπτικά προγράμματα, νέα πρόσωπα και εκπομπές.

Κατερίνα Καινούργιου, Φαίη Σκορδά, Γιώργος Λιάγκας, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, από το τιμόνι των εκπομπών που παρουσιάζουν και με ανανεωμένες τις ομάδες τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ρίχτηκαν στην πρώτη μάχη της τηλεθέασης, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή, αλλά με ξεκάθαρη νίκη ενός προγράμματος.

Ο λόγος για το “Super Katerina” της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha που ξεκίνησε έχοντας στο πλευρό της νέα πρόσωπα αλλά και παλιούς συνεργάτες, καταφέρνοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Συγκεκριμένα, η εκπομπή κατέγραψε 18,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο τερμάτισε και πάλι πρώτη, με 15,3%.

Ακολούθησε ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό”, με 14,4% στο δυναμικό κοινό και 15% στο γενικό σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό, στην τρίτη θέση βρέθηκε η Φαίη Σκορδά και το “Buongiorno”.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Super Κατερίνα – 18,7%

Το Πρωινό – 14,4%

Buongiorno – 14%

Breakfast@star – 9,3%

10 παντού – 6,1%

Πρωίαν σε είδον – 5,1%

Αταίριαστοι – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Super Κατερίνα – 15,3%

Το Πρωινό – 15%

Αταίριαστοι – 13,9%

Buongiorno – 11,8%

10 παντού – 9,4%

Breakfast@star – 6,3%

Πρωίαν σε είδον – 6,3%