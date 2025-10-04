Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία εκτόπισε τα ριάλιτι – Η σειρά που σάρωσε

“Ψήφο εμπιστοσύνης” στις σειρές έδωσε για ακόμη μια φορά το κοινό αφήνοντας στην άκρη τα ριάλιτι. Ποιο πρόγραμμα βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Τα προγράμματα της νέα σεζόν έχουν κάνει δυναμική είσοδο στην καθημερινότητα των τηλεθεατών, όμως αυτοί είναι που έχουν τον τελευταίο λόγο και διαμορφώνουν τον τελικό πίνακα της τηλεθέασης. Ήδη το κοινό έχει δείξει την προτίμησή του, με τη μυθοπλασία να κερδίζει συνεχώς έδαφος απέναντι στα ριάλιτι.

Αυτό συνέβη και το βράδυ της Παρασκευής (03/4), όπου η νέα σειρά του Alpha “Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” σάρωσε τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας 19,8% και 17,9% αντίστοιχα.

Ακολούθησε ακόμη μια σειρά, που όμως έχει επιστρέψει με νέα επεισόδια. Πρόκειται για τη “Γη της Ελιάς” στο MEGA που συγκέντρωσε 10,8%. Περίπου στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και η προβολή της τρίτης audition του GNTM στο STAR (10,6%) αλλά και το RoadShow του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 (10,5%).

Λίγα επεισόδια πριν την ολοκλήρωσή του, το Exathlon παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα (6,4%) ενώ ουραγός στο prime time ήταν το “Δίχτυ” της ΕΡΤ1 με 2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο της τηλεθέασης, μετά το “Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” και με πέντε μονάδες διαφορά βρέθηκε η “Γη της Ελιάς” και ακολούθησαν η ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου με 9,8%, το Exathlon με 9%, το GNTM 8,3% και το “Δίχτυ” με 2,9%.

Αναλυτική η τηλεθέαση την Παρασκευή (03/10)

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 17,9%

Η Γη της Ελιάς – 10,8%

GNTM – 10,6%

The RoadShow – 10,5%

Exathlon – 6,4%

Το Δίχτυ – 2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι – 19,8%

Η Γη της Ελιάς – 15,6%

The RoadShow – 9,8%

Exathlon – 9%

GNTM – 8,3%

Το Δίχτυ – 2,9%