Τηλεθέαση: Πρεμιέρα GNTM και παραλίγο να χάσει την πρωτιά από επανάληψη σειράς

Σκληρή η πρώτη μάχη του GNTM στην prime time ζώνη. Με ποια προγράμματα “κονταροχτυπήθηκε”. Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης.

Την πρώτη του τηλεοπτική “μάχη” με τα ψυχαγωγικά προγράμματα της prime time ζώνης των καναλιών έδωσε το βράδυ της Παρασκευής (19/09) το GNTM, το οποίο έκανε πρεμιέρα συστήνοντας στο τηλεοπτικό κοινό νέα πρόσωπα και νέο concept.

Ωστόσο, η “μάχ” αποδείχθηκε αρκετά σκληρή, καθώς το reality μόδας του STAR βρήκε απέναντί του σκληρό ανταγωνισμό από σειρές μυθοπλασίας που παίζονται μάλιστα σε επανάληψη!

Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης, το GNTM τερμάτισε μεν πρώτο αλλά με μικρή διαφορά από το δεύτερο πρόγραμμα, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό 14,8% στο δυναμικό κοινό (18-54), με την επανάληψη της σειράς “Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα” να σημειώνει 14,6%. Ακολούθησε το “Σόι σου” που στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε το 14,1%, ενώ στο MEGA, η σειρά “Είσαι το Ταίρι Μου”, έκλεισε με 11,1%.

Αντίστοιχα και τα ποσοστά στο γενικό σύνολο, όπου και εκεί το GNTM βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 12,9%, αλλά εκεί είχε τη σειρά “Το Σόι Σου” να το πιέζει στενά, καθώς η σειρά του ALPHA συγκέντρωσε ποσοστό 12,2%. Τρίτο βρέθηκε το “Είσαι το Ταίρι μου” με 11,5%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

GNTM – 14,8%

Μουρμούρα – 14,6%

Το Σόι Σου – 14,1%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,1%

Exathlon – 5,9%

Το Δίχτυ – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

GNTM – 12,9%

Το Σόι Σου – 12,2%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,5%

Μουρμούρα – 11,4%

Exathlon – 9%

Το Δίχτυ – 5,2%