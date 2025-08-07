ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ: Έρχεται νέα σειρά με Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα – Δείτε βίντεο

Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή.

Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ, που αγάπησαν χιλιάδες θεατές με εκατομμύρια views στο ελληνικό ίντερνετ.

Μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δυο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ΤΟΤΕ VS ΤΩΡΑ είναι μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με την συγκίνηση και που φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το ΤΟΤΕ είναι τα ‘80s-‘90s, το ΤΩΡΑ είναι το 2025!

Τη νέα σεζόν, η τηλεόραση του ΣΚΑΪ υποδέχεται την ηθοποιό Έλενα Χαραλαμπούδη και τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα. Οι δυο τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας – βιώνονται στις δύο εποχές. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.

Ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Τσουβέλας και η χαρισματική Έλενα Χαραλαμπούδη υποδύονται από δύο ρόλους, με τους οποίους εύκολα μπορεί να ταυτιστεί το κοινό, καθώς κάτω από τους ξεκαρδιστικούς διαλόγους και τις κωμικές αντιφάσεις, κρύβεται η αναζήτηση της παντοτινής αγάπης. Και τότε και τώρα.

Δείτε το teaser

Συντελεστές

Σύλληψη-Ιδέα: Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα Χαραλαμπούδη

Σκηνοθεσία: Λίζα Αποστολοπούλου

Σενάριο: Κατερίνα Νανοπούλου, Κώστας Μανιάτης, Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα Χαραλαμπούδη

Κείμενα-Αυτοσχεδιασμός: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Έλενα Χαραλαμπούδη

Παραγωγή: DIGIMUM GROUP