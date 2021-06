Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν για Game of Thrones: "Εύχομαι να είχα τελειώσει τα βιβλία πριν τη σειρά"

Εχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε που τελείωσε οριστικά το "Game of Thrones" του ΗΒΟ και κατά πως φαίνεται ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν είχε χρόνο για να κάνει κάποιες σκέψεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ign.com, ο συγγραφέας παραδέχτηκε ότι εύχεται να είχε προηγηθεί της τηλεοπτικής σειράς. "Όταν ξεκίνησαν τη σειρά, είχα ήδη εκτυπώσει τέσσερα βιβλία, και το πέμπτο βγήκε με το που ξεκίνησε η σειρά το 2011", είπε ο Martin. "Προηγούμουν πέντε βιβλία. Και είναι τεράστια βιβλία, όπως ξέρετε. Δεν περίμενα ότι θα με προλάβαιναν, αλλά το έκαναν. Με πρόλαβαν και με πέρασαν και αυτό το έκανε παράξενο — γιατί η σειρά προηγούταν και η σειρά πήγαινε σε διαφορετικές κατευθύνσεις".

Το "Winds of Winter", το έκτο μυθιστόρημα της σειράς "A Song of Ice and Fire", δεν έχει τελειώσει και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει.

Ο Martin υπέγραψε πρόσφατα πενταετή συμφωνία με τα HBO και HBO Max για να φέρει νέα projects. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιες σειρές, όπως το "Tales of Dunk and Egg", το οποίο ακολουθεί τον Ser Duncan the Tall και τον Aegon V Targaryen 90 χρόνια πριν τα γεγονότα της κύριας σειράς, το "House of the Dragon", το οποίο θα επικεντρώνεται στην κυριαρχία και την παρακμή του Οίκου Targaryen και θα κάνει την εμφάνισή του μέσα στο 2022, και άλλα τρία spin-offs του "Game of Thrones", τα οποία βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Παράλληλα, φήμες θέλουν το κανάλι να ετοιμάζει και μια σειρά κινουμένων σχεδίων, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ακολουθεί τα ίδια γεγονότα με την αυθεντική σειρά του HBO ή θα λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρονικό σημείο του σύμπαντος.

