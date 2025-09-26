Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με τα κιλά μου

Η “γκουρού του έρωτα” Χρυσηίδα Γκαγκούτη έδωσε τη δική της συμβουλή στους singles και μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση.

Με αφορμή μία από τις τελευταίες της εμφανίσεις που βγήκε στη σκηνή ως γοργόνα, η διάσημη ΥοuTuber Χρυσηίδα Γκαγκούτη, γνωστή και ως “γκουρού του έρωτα” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε στο “Buongiorno” του MEGΑ και αποκάλυψε όσα δεν γνωρίζαμε για εκείνη.

Όπως είπε η ίδια, προσπαθεί σε κάθε συναυλία να κάνει κάτι πρωτότυπο και να δώσει το κάτι παραπάνω, ενώ για τον τίτλο του “γκουρού του έρωτα”, η ίδια είπε αστειευόμενη πως καμία σχέση δεν έχει με την ερωτική της ζωή και πως προέκυψε επειδή σε κάποιο από τα βίντεό της ντύθηκε γκουρού και μοιράστηκε την εμπειρία της από τις εφαρμογές γνωριμιών που είχε μικρότερη.

Όταν μάλιστα της ζητήθηκε να δώσει μία ερωτική συμβουλή είπε κατηγορηματικά: “Μη βγείτε ραντεβού. Γνωρίστε ανθρώπους, κάντε μεγάλες παρέες, κάντε φλερτ με κάποιον που θα είναι στην παρέα, παρά αυτό το πράγμα ‘να βγούμε ραντεβού’, ‘αγχώνομαι, τι να βάλω’, ‘ποιος θα πληρώσει’… Πώς έχει γίνει έτσι ο ντουνιάς; Πολλή σκέψη για μία συνάντηση”.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη παραδέχθηκε πως έχει κόμπλεξ και πως το χιούμορ είναι η άμυνά της. “Απλά κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, γιατί να υπάρχει ντροπή να πεις ή να παραδεχθείς κάτι”, είπε η ίδια.

Όσο για τα σχόλια που δέχεται, η ΥοuTuber, ανέφερε πως δέχεται αρνητική κριτική, όχι όμως κάτω από τα δικά της βίντεο, ενώ όπως είπε, τα σχόλια που αφορούν τα κιλά της, έχουν την “τιμητική” τους.

“Φυσικά και ασχολούνται οι άνθρωποι μόνο με τα κιλά μου, δεν έχουν να πουν κάτι άλλο. Και ένα σχόλιο συγκεκριμένα είχε κρίνει το πώς με διαπαιδαγώγησε η μαμά μου και έγινα plus size. Που είμαι από μονογονεϊκή οικογένεια, με έχει μεγαλώσει η μητέρα μου. Πώς τόλμησε κάποιος να κρίνει τον τρόπο και τον κόπο με τον οποίο με μεγάλωσε η μαμά μου. Εκεί είπα ‘κρατήστε με’! Φυσικά και δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, αλλά νομίζω ότι η κακία είναι ανίκητη. Λέγαμε ότι η βλακεία είναι ανίκητη, αλλά η κακία, η ανασφάλεια και η θλίψη των ανθρώπων είναι ανίκητη”.

Δείτε το βίντεο: