31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου:«Χορογραφώντας το κάδρο» το Masterclass του Damien Jalet

Ο διεθνούς φήμης χορογράφος Damien Jalet παρουσιάζει ένα μοναδικό masterclass στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας συνεχίζει τις ανακοινώσεις της φετινής διοργάνωσης και υπηρετώντας σταθερά την καλλιέργεια διαλόγου γύρω από νέες μορφές έκφρασης παρουσιάζει τη διοργάνωση ενός πολύ ξεχωριστού Masterclass, που εξετάζει τη σχέση χορού και κινηματογράφου, αναλύοντας τις καλλιτεχνικές και αφηγηματικές διασταυρώσεις των δύο τεχνών.

Tο masterclass, με εισηγητή τον καταξιωμένο και διεθνούς φήμης χορογράφο Damien Jalet και τίτλο «Χορογραφώντας το κάδρο» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και θα διεξαχθεί εξ’ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του σινεμά και του χορού όσο και στο ευρύ κοινό, με απαραίτητη προκράτηση θέσης ΕΔΩ.

Κατά τη διάρκεια του Masterclass, o Damien Jalet θα μιλήσει για την πρακτική του ως χορογράφος στον κινηματογράφο και για την ξεχωριστή προσέγγιση και τις τεχνικές που ανέπτυξε συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως οι Luca Guadagnino, Paul Thomas Anderson, Jacques Audiard και Alice Rohrwacher, καθώς και για το απαιτητικό του έργο με πρωταγωνιστές ηθοποιούς, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ακρίβεια στις κινήσεις τους κατά τη διάρκεια της υποκριτικής με αποσπάσματα από ταινίες και βίντεο από τις σχετικές πρόβες.

Θα αναφερθεί ακόμη στο πώς η δουλειά του για τον κινηματογράφο έχει αλλάξει την χορογραφική του προσέγγιση στο θέατρο, στις ιστορικές κινηματογραφικές του αναφορές, στον εξελισσόμενο ρόλο των χορογράφων στα φιλμ και στην έλλειψη αναγνώρισης του έργου της στον κλάδο.

DAMIEN JALET

Ο Γάλλος-Βέλγος χορογράφος και χορευτής Damien Jalet έχει πραγματοποιήσει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες αλλά και πιο προσωπικά πρότζεκτ. Τα έργα του, που είναι συχνά αποτέλεσμα συνεργασιών, μαρτυρούν τη δύναμη του χορού να επανεφευρίσκεται συνεχώς μέσα από τον διάλογο με άλλες τέχνες, όπως ται εικαστικά, η μουσική, ο κινηματογράφος και η μόδα. Χόρεψε για και χορογράφησε ποικίλες διεθνείς ομάδες, ενώ συνεργάστηκε και δημιούργησε με καλλιτέχνες όπως οι Sidi Larbi Cherkaoui, Marina Abramović, Kohei Nawa, Arthur Nauzyciel, Paul Thomas Anderson, Madonna, JR, Thomas Bangalter, Jacques Audiard και Xavier Dolan, μεταξύ άλλων. Σε αναγνώριση της συμβολής του στις τέχνες, ο Damien Jalet έχει ανακηρυχθεί Ιππότης του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών από τη Γαλλική κυβέρνηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγητής: Damien Jalet

Ημερομηνία: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Auditorium Theo Angelopoulos Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα)

Ώρες διεξαγωγής – Πρόγραμμα: 12:00 – 13:00 | Α’ Μέρος, 13:00 – 13:30 | Coffee Break ,13:30 – 14:00 |Q&A

Γλώσσα Διεξαγωγής: Αγγλικά

Συμμετοχή: Είσοδος Ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσης ΕΔΩ.

