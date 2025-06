Ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr στο https://www.ticketmaster.gr/_sce_category_s_Dance.html και στα καταστήματα MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25, Αθήνα) και MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14, Αθήνα). Επίσης τηλεφωνικά, στο (+30) 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00).

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Maguy Marin, Χρήστο Παπαδόπουλο, Damien Jalet, Omar Rajeh και Kat Válastur, σημαντικές νέες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, σεμινάρια και εργαστήρια χορού, προβολές ταινιών και πολλές δωρεάν παράλληλες δράσεις για το κοινό, που ενεργοποιούν διαφορετικά σημεία της Καλαμάτας αλλά και 7 πόλεων της Πελοποννήσου, το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 18 έως τις 27 Ιουλίου, υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Καταξιωμένοι Έλληνες και δημοφιλείς ξένοι χορογράφοι, με χώρες καταγωγής την Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Μ. Βρετανία, το Λίβανο, την Ελβετία, δίνουν και φέτος ραντεβού σε ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Ευρώπης.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Τζένης Αργυρίου με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ κύριο Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

Το Φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα με τον Χρήστο Παπαδόπουλο που στις 18 και 19 Ιουλίου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο Mellowing με την ομάδα Dance On Ensemble. Στην Κεντρική Σκηνή ακολουθεί στις 21 Ιουλίου η Maguy Marin, μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας, που, δέκα χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα με το Μay Β, ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του σύγχρονου χορού του 20ου αιώνα. Στις 23 Ιουλίου έρχεται στην Καλαμάτα ο Damien Jalet, ένας από τους πιο περιζήτητους χορογράφους στον κόσμο, με το ολοκαίνουργιο έργο του Thrice και την ομάδα Nagelhus Schia Productions ενώ την Παρασκευή 25 Ιουλίου στη Κεντρική Σκηνή ανεβαίνει η διάσημη Ελληνίδα χορογράφος με έδρα το Βερολίνο Kat Valastur με το νέο της έργο Dive Into You. Η παράσταση λήξης του Φεστιβάλ στις 26 και 27 Ιουλίου είναι το Beytna του Λιβανέζου Omar Rajeh, όπου τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο μεταμορφώνουν μία κοινή και παραδοσιακή οικογενειακή μάζωξη σε μια καλλιτεχνική συνάντηση χορού, μουσικής και μαγειρικής.

Εκτός από 20 χορογραφικά έργα και τα σεμινάρια χορού για τους επαγγελματίες χορευτές και το ευρύ κοινό, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με δωρεάν είσοδο εξελίσσεται σε διάλογο με το πρόγραμμα των παραστάσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η επετειακή έκθεση Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού, οι νέες ενότητες Dancing On Screen με προβολές ταινιών χορού και Συναντήσεις εκτός Σκηνής, μια συζήτηση της κοινότητας του χορού και με ευρύ κοινό.

Οι χώροι που ενεργοποιούνται για τις φετινές παραστάσεις είναι: η Κεντρική Σκηνή, η Εναλλακτική Σκηνή και το Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το Αμφιθέατρο του Κάστρου, η Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Λιμάνι της Καλαμάτας, ενώ για τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, το Εργατικό Κέντρο, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, η Navarino Agora της Costa Navarino. Στον χάρτη του φετινού Φεστιβάλ περιλαμβάνονται επίσης η Σπάρτη, το Άστρος Κυνουρίας, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, η Τρίπολη, η Πύλος και η Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται φέτος σε συνεργασία με τους για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τους Δήμους των πόλεων.

www.kalamatadancefestival.gr

31ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.kalamatadancefestival.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ηλεκτρονικά:

https://www.ticketmaster.gr/_sce_category_s_Dance.html

Τηλεφωνικό κέντρο:

(+30) 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00)

Στα ακόλουθα καταστήματα:

MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25, Αθήνα)

MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14, Αθήνα)

Καθημερινές & Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 22:30

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

* Για τις αγορές σας επιβαρύνεστε επιπλέον ανά εισιτήριο με αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα παραπάνω. Ως εκ τούτου, η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για εισιτήρια τα οποία έχουν προέλθει από αγορές εκτός του επίσημου δικτύου της και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: 18-19.07 & 26-27.07

Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €20,00

Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €15,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21.07 & ΤΕΤΑΡΤΗ 23.07 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.07

Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €15,00

Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €12,00

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:

Κανονικό εισιτήριο: €12,00

Μειωμένο εισιτήριο: €10,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 27.07

Γενική είσοδος: €8,00

Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται με την επίδειξη του αντίστοιχου απαραίτητου νόμιμα θεωρημένου δικαιολογητικού (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ, έγγραφο πιστοποίησης για πολύτεκνους, νέοι έως 18 ετών και άτομα 65+).

Ειδικές τιμές

-για αγορά εισιτηρίου για 5 παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού: έκπτωση 15%

-για αγορά εισιτηρίου για 5 παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού: έκπτωση 10%

-για ομαδική αγορά εισιτηρίων από 9 άτομα και άνω ανά παράσταση: έκπτωση 10%

Ελεύθερη είσοδος

Η είσοδος στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, στο πρόγραμμα προβολών ταινιών χορού και τις παραστάσεις σε δημόσιους χώρους στην Καλαμάτα και την Περιφέρεια, είναι ελεύθερη. Στις εκδηλώσεις του επετειακού προγράμματος, η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το κόστος συμμετοχής για κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή των σεμιναρίων / masterclasses.

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να γίνουν δεκτές από 07/05/2025 έως 21/06/2025 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έχουν ειδική έκπτωση για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

QUALCO FOUNDATION

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

PHARMA GROUP

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

AEGEAN

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

WBI / WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

NUERIA PROPERTIES

ΑΓΑΝ Ο.Ε.

ASTIR WINERY

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

SUN OF A BEACH

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

FILMHOUSE / ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευχαριστούμε θερμά τους διαχρονικούς, τους σταθερούς και τους νέους χορηγούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που συνδράμουν κάθε χρόνο έμπρακτα στην υλοποίηση και στην ανάπτυξή του. Ο πλήρης κατάλογος χορηγών και υποστηρικτών θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπεύθυνη Επικοινωνίας 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας:

Λήδα Καρανικολού

Τ: 6974 498 444, [email protected]

Υπεύθυνη Προβολής και Επικοινωνίας Κ.Ε.Φάρις Δήμου Καλαμάτας:

Κατερίνα Βούλγαρη

Τ: 27213 60619, 6997093450, [email protected]