Affidea & ΕΚΠΑ: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας

Σε μια ιστορική στιγμή για την ιατρική έρευνα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Affidea και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Affidea neuraCare, του πρώτου Κέντρου Αριστείας Νευρολογίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η παρουσίαση του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του Affidea neuraCare, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, μελών της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συλλόγων ασθενών και εκπροσώπων των ΜΜΕ. Ο Πρύτανης ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, επισημαίνοντας πως αποτελεί πρότυπο συνέργειας μεταξύ δημόσιου πανεπιστημίου και ιδιωτικού φορέα υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανάπτυξη Κέντρου Αριστείας στη Νευρολογία και Νευροαπεικόνιση, εστίαση σε νευρολογικές παθήσεις όπως Αλτχάιμερ, Πάρκισον, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Επιληψία και Ημικρανίες, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής PET/CT, MRI, fMRI, AI και νευροδιέγερση, χρηματοδότηση υποτροφιών διδακτορικών/μεταδιδακτορικών, υποστήριξη του Αγγλόφωνου Τμήματος Ιατρικής, καθώς και ανακαίνιση του Μουσείου Φυσιολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Καθηγητή Μάριο Πολίτη, European Director του Affidea neuraCare, του οποίου το όραμα και η διεθνής εμπειρία αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε ο Πρύτανης κ. Σιάσος:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας αυτό αποτελεί πρότυπο συνεργασίας δημόσιου Πανεπιστημίου με κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο υγείας όπως η Affidea. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία. Είμαι υπερήφανος που η Αθήνα αποτελεί την αφετηρία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Κέντρων Αριστείας που θα επεκταθεί σύντομα σε Λονδίνο και Βαρσοβία».

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το ΕΚΠΑ ενισχύει τον διεθνή του ρόλο στις νευροεπιστήμες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για φοιτητές και νέους ερευνητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, διεθνή ερευνητικά προγράμματα και κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει προηγμένες δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας στους Έλληνες ασθενείς, ενώ συμβάλλει στον περιορισμό του brain drain μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ερευνητικών ευκαιριών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κοινό όραμα των δύο φορέων:

«Στόχος μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις ώστε να προσφέρουμε καλύτερη επιστήμη, καλύτερη εκπαίδευση και – κυρίως – καλύτερη ζωή για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους».