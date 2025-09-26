“Compartments Dance Project”: 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού αποτελεί πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη , η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το “Compartments Dance Project” ως sub-festival του επιτυχημένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» . Έκτοτε, και κάθε χρόνο, το φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στα βαγόνια και τους υπαίθριους χώρους της Αμαξοστοιχίας, με στόχο να εξερευνήσει τη σχέση του σύγχρονου χορού με την έννοια του χώρου, αλλά και να αναδείξει ανερχόμενες καλλιτεχνικές φωνές.

Μετά από πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Compartments Dance Project” επιστρέφει δυναμικά για 6η χρονιά στην Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ , από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 , με ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances στον πιο τολμηρό και αντισυμβατικό πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Τρέιλερ ομάδων:

Η φετινή θεματική του φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Άγχος, βιασύνη, υπερδιέγερση, βία, τεχνολογικός κορεσμός, τεχνητή νοημοσύνη: πώς αντιδρά το σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει, μέσα σε όλα αυτά, με τον νέο του εαυτό και τον «άλλον»;

Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, σημειώνει: «Ο σύγχρονος χορός, από τη φύση του, συνομιλεί με την εποχή και εκφράζει τους τρόπους προσαρμογής, τις αντιδράσεις, τις εντάσεις και τελικά τις μεταλλάξεις της, θέτοντας τα ερωτήματα του εδώ και τώρα. Στη φετινή διοργάνωση, προσκαλέσαμε νέους χορευτές να ερευνήσουν το σώμα ως εύπλαστο και ευάλωτο πεδίο, ως τόπο αντίστασης αλλά και προσαρμογής, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και συχνά βίαια. Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι -όπως κάθε χρόνο- απρόβλεπτο, τολμηρό και συγκινητικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χορού ως μία ζωντανή, σύγχρονη τέχνη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και το κοινό σημαντική εμπειρία αλλά και απόλαυση».

Στο πλαίσιο αυτό, νέοι χορευτές, χορογράφοι και ομάδες σύγχρονου χορού παρουσιάζουν, με την υποστήριξη της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου σύντομες performances (διάρκειας 15’–30’), με ελεύθερη είσοδο. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά από τις 18.30 έως τις 23.30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στους ξεχωριστούς χώρους των βαγονιών και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, σε μια δημιουργική συνάντηση των νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης με το κοινό.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός

Σταθμός Ρουφ

10’ με τα πόδια από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός

Δωρεάν υπαίθριο Parking

PERFORMANCES

Όλες οι performances παρουσιάζονται από 21/09 – 05/10/2025, 18:30 – 23:30 σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα,

καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια

δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της

κάθε ημέρας από 18:00 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων

εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

τηλ. γραφείου

παραγωγής 210 9237076

τηλ. θεάτρου 210 5298922 & 6937604988

[email protected]

