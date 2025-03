Deree Business Week 2025: «Gen Z – Οι Ηγέτες του Αύριο»

Ο ετήσιος θεσμός που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού τομέα

Τον δυναμικό ρόλο της νέας γενιάς στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία εξερευνά το φετινό Deree Business Week, που έχει τίτλο«Gen Z – Leaders of Tomorrow». Κατά τη διάρκειά του, θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους οι επαγγελματίες της Generation Z διαμορφώνουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τη στρατηγική, την εταιρική κουλτούρα και δημιουργώντας νέες προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Deree – The American College of Greece, στην Αγία Παρασκευή (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή).

Το τετραήμερο forum διοργανώνεται από τους συλλόγους φοιτητών της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Deree και είναι δωρεάν και ανοιχτό στο κοινό. Όλοι οι ομιλητές θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους των φοιτητικών συλλόγων, σε έναν διαδραστικό και παραγωγικό διάλογο μεταξύ φοιτητών, αποφοίτων, ακαδημαϊκών και κορυφαίων επαγγελματιών.

Κεντρικός στόχος και δέσμευση του πολυετούς θεσμού παραμένει η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, δημιουργώντας το πλαίσιο για έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες, τους αποφοίτους του Deree και το κοινό, με διαπρεπείς εκπροσώπους και επαγγελματίες του διεθνούς, αλλά και του ελληνικού επιχειρείν.

To Deree Business Week διερευνά για περισσότερα από είκοσι χρόνια τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την παραγωγή χρήσιμων γνώσεων και συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν τους σημερινούς νέους και αυριανούς επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τις πρωτοποριακές ιδέες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και για να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.