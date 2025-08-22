Δώρο 100€ κουπόνι BOX με κάθε αγορά τηλεόρασης 65’’ και άνω στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Εκπτωτικό κουπόνι ΒΟΧ αξίας 100€ με κάθε αγορά τηλεόρασης 65’’ και άνω

Έως 48 άτοκες δόσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα

50€ όφελος με νέα σύνδεση COSMOTE TV

Εκπτωτικό κουπόνι ΒΟΧ αξίας 100€ με κάθε αγορά τηλεόρασης 65’’ και άνω, αξίας από 499€ και άνω, μπορούν να αποκτήσουν οι καταναλωτές στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν την Smart TV της επιλογής τους με έως 48 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα από κορυφαίους κατασκευαστές, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους αθλητικές διοργανώσεις και να «χορτάσουν» αγώνες, δημοφιλείς σειρές και ταινίες, απολαμβάνοντας παράλληλα το φαγητό που επιθυμούν από το BOX delivery app.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδυάσουν την μοναδική εμπειρία θέασης, με το αγαπημένο τους φαγητό, γλυκό ή καφέ από το BOX, μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα, με περισσότερα από 13.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε 100 πόλεις. Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

την PHILIPS 65PUS8319/12 LED 4K Smart TV στις 65’’με υποστήριξη HDR10+ για πιο ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες, με Dolby Atmos για εξαιρετικό ήχο, αλλά και με την έξυπνη πλατφόρμα TITAN OS για πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες streaming, στα 499€. Διατίθεται και στις 75” στα 699€.

στις 65’’με υποστήριξη HDR10+ για πιο ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες, με Dolby Atmos για εξαιρετικό ήχο, αλλά και με την έξυπνη πλατφόρμα TITAN OS για πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες streaming, στα 499€. Διατίθεται και στις 75” στα 699€. την LG 65UR78006 65” LED 4K Smart TV στις 65’’ με υποστήριξη HDR10 Pro για πλούσια και ρεαλιστικά χρώματα, με την υπηρεσία streaming GeForce Now που απογειώνει το gaming, αλλά και με φωνητικό έλεγχο με συμβατότητα Apple AirPlay 2 και Amazon Alexa, στα 499€.

στις 65’’ με υποστήριξη HDR10 Pro για πλούσια και ρεαλιστικά χρώματα, με την υπηρεσία streaming GeForce Now που απογειώνει το gaming, αλλά και με φωνητικό έλεγχο με συμβατότητα Apple AirPlay 2 και Amazon Alexa, στα 499€. την SAMSUNG 65Q70D 65” QLED 4K Smart TV στις 65’’ τεχνολογίας QLED, με ισχυρό επεξεργαστή Quantum Processor 4K για ακόμα καλύτερη ποιότητα εικόνας και με OTS Lite για εξαιρετικό ήχο 3D, στα 799€.

στις 65’’ τεχνολογίας QLED, με ισχυρό επεξεργαστή Quantum Processor 4K για ακόμα καλύτερη ποιότητα εικόνας και με OTS Lite για εξαιρετικό ήχο 3D, στα 799€. την SAMSUNG 65S90D 65” OLED 4Κ Smart TV στις 65’’ τεχνολογίας OLED, με λεπτό σχεδιασμό και πανίσχυρο επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor για εκπληκτική εικόνα και ήχο, με υποστήριξη Dolby Atmos και προηγμένες λειτουργίες, στα 1.499€.

Με το εκπτωτικό κουπόνι των 100€ οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν ότι θέλουν, όσες φορές θέλουν από το ΒΟΧ, συνδυάζοντάς το και με κάποια από τις μόνιμες προσφορές, όπως οι 6πλάσιοι πόντοι, για ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά τους.