Ελεωνόρα Ζουγανέλη live στην Τεχνόπολη : Μία μεγάλη μουσική γιορτή στην καρδιά της Αθήνας

Μετά από μια επιτυχημένη περιοδεία , η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Αθήνα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Μετά από μια μεγάλη μουσική βόλτα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μας καλεί σε μια συναυλία γιορτή, μια συναυλία με όσα τραγούδια μας κάνανε να την αγαπήσουμε και με τα καινούρια της, σε μια συναυλία…party!

Μετά από μια μεγάλη, επιτυχημένη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, και τη Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 21.00

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι μια μοναδική ερμηνεύτρια και performer που είτε τραγουδάει ποπ, είτε λαϊκά, είτε ροκάρει, είτε λέει χαμηλόφωνες μπαλάντες, έχει το χάρισμα να σε “παίρνει” μαζί της και να σε συμπαρασύρει σε μουσικούς τόπους, χρώματα και συναισθήματα. Όποιος την έχει δει live το ξέρει καλά και θέλει να το ξαναζήσει – και η ίδια κάνει κι ένα ακόμη κάλεσμα – στους πιο καινούργιους φίλους της, για να μοιραστούν αυτή την μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης.

Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπήσαμε αλλά και καινούργια κομμάτια που ήδη έχουν αφήσει το στίγμα τους, τραγούδια που αγαπά η ίδια να λέει κι ας μην είναι δικά της και τραγούδια προτροπές για χορό κι εκτόνωση στον απόηχο του καλοκαιριού. Ένα πρόγραμμα δυναμικό και συγκινητικό ταυτόχρονα, με εξωστρέφεια, χαρά αλλά και μεγάλες ερμηνείες που κουβαλά την υπογραφή της Ελεωνόρας και την αυθεντικότητα της σχέσης της με το κοινό.

Μαζί της μια καινούργια μπάντα -υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία- δημιουργούν ένα δυναμικό live, γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αυθορμητισμό.

Το πιο φωτεινό συναυλιακό ραντεβού του καλοκαιριού.

Μη χάσετε αυτή τη μεγάλη μουσική γιορτή!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Μουσικοί:

Ενορχηστρώσεις & κιθάρες: Ευριπίδης Ζεμενίδης

Μπουζούκι, ούτι, ακουστική κιθάρα: Νίκος Γύρας

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος:

Πνευστά: Βαχάν Γκαλστιάν

Τύμπανα: Γιώργος Πουλιάσης

Μπάσο: Χάρης Χαραλάμπους

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος & Νίκος Παππάς

Σχεδιασμός φώτων: Μαρία Βενετάκη

Social Media Eleonora Zouganeli: Β²Square Content Creation & Digital Marketing

Επιμέλεια προγράμματος: Λήδα Ρουμάνη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Επικοινωνία: Ελένη Τώρου

Παραγωγή: Solar Productions – https://solarproductions.gr/

INFO

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια: Εδώ