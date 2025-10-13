Έναρξη μαθημάτων για την πρώτη Βιο-Ακαδημία της DEMO

Τους πρώτους συμμετέχοντες της Βιο-Ακαδημίας της υποδέχθηκε η DEMO, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός καινοτόμου προγράμματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιοτεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα μας

Οι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές σε πεδία σχετικά με τη Βιοτεχνολογία, επιλέχθηκαν μέσα από ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό σύνολο αιτήσεων, βάσει των υψηλών προδιαγραφών του προγράμματος. Σήμερα, εγκαινίασαν την πρώτη εκπαιδευτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή σε ένα περιβάλλον αιχμής τεχνολογίας.

Την έναρξη της Βιο-Ακαδημίας χαιρέτισε ο κος Δημήτρης Δέμος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO ABEE, ο οποίος ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην αναβάθμιση της επιστημονικής κατάρτισης των νέων της χώρας μας. Η λειτουργία της Βιο-Ακαδημίας αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσής μας να επενδύουμε με συνέπεια στη νέα γενιά επιστημόνων, προωθώντας τον επιστημονικό πλούτο της Ελλάδας και ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη της βιοτεχνολογίας».

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Βιοτεχνολογίας της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση από την TÜV NORD Ελλάδας, τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης και εκπαίδευσης στη χώρα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα επιπλέον εχέγγυο ποιότητας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Βιο-Ακαδημία της DEMO έρχεται να ενισχύσει τη γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία Φαρμάκου, ανοίγοντας νέους δρόμους για την επόμενη γενιά επιστημόνων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν.