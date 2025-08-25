Έρχεται το «Tripolis Street Food Festival»

29 -31 Αυγούστου 2025, Πλατεία Άρεως, Τρίπολη. Το μεγάλο πάρτι γεύσεων ξεκινά

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε! Αυτή την Παρασκευή 29 Αυγούστου, η Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη μεταμορφώνεται ξανά στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του φαγητού, της μουσικής και της διασκέδασης!

Το Tripolis Street Food Festival επιστρέφει για 4η χρονιά και υπόσχεται ένα εκρηκτικό τριήμερο γεμάτο γεύση, παγωμένα cocktails, μπύρα και κρασί, δυνατή μουσική και ατελείωτο fun για όλες τις ηλικίες.

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή 29/8 : 18:00 – 01:00

: 18:00 – 01:00 Σάββατο 30/8 : 12:00 – 01:00

: 12:00 – 01:00 Κυριακή 31/8: 12:00 – 00:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Επιμελητήριο Αρκαδίας.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Τρίπολης, Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Σύλλογοι Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικός Τρίπολης και Σύνδεσμος Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας,

Μην το χάσεις – το πιο νόστιμο φινάλε του καλοκαιριού ξεκινά στην Τρίπολη!