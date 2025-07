Eurolife FFH: νέα συνεργασία με τη LIMRA για την εκπαίδευση των συνεργατών της

Το διεθνές πρόγραμμα AMTC προσφέρεται για πρώτη φορά στα ελεύθερα δίκτυα συνεργατών μιας εταιρείας

Για τη Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, αξία έχει να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους συνεργάτες της, γι’ αυτό και έχει δεσμευτεί να τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και θέλοντας να στηρίξει ακόμη περισσότερο τους συνεργάτες της, η εταιρεία προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό LIMRA, εντάσσοντας στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα την πιστοποιημένη σειρά μαθημάτων AMTC (Agency Management Training Course). Είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ασφαλιστική αγορά για τα ελεύθερα δίκτυα συνεργατών μιας εταιρείας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Eurolife FFH προσφέρει στους συνεργάτες της πρόσβαση σε προγράμματα που έχουν διαμορφωθεί με βάση διεθνείς έρευνες και παραδίδονται από πιστοποιημένους εισηγητές, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στη στελέχωση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η πρώτη ενότητα του προγράμματος AMTC, με τίτλο «Στελέχωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Eurolife FFH, με τη συμμετοχή 22 επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η LIMRA, ένας κορυφαίος, διεθνής οργανισμός με εμπειρία άνω των 100 ετών και παρουσία σε 80 χώρες, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση δικτύων πωλήσεων στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα προσφέροντας προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τις διεθνείς τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η απόφαση της Eurolife FFH να προχωρήσει σε συνεργασία με τον οργανισμό, εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ανταπόκρισης σε τέσσερις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά σήμερα:

Τη χαμηλή είσοδο νέων επαγγελματιών στο επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Τις δυσκολίες στην προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων, βάσει του σημερινού οικονομικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος

Την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των ομάδων πωλήσεων

Την ανάγκη για ενίσχυση της συμμετοχής του δικτύου συνεργατών της εταιρείας στην ανάπτυξη νέων επαγγελματιών.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να δημιουργεί προοπτικές για τους συνεργάτες της και να διαμορφώνει μαζί τους το αύριο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συνεργασία με τη LIMRA αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από τις οποίες οι άνθρωποί της θα αναπτυχθούν, και κατ΄ επέκταση θα ενισχυθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν από κοινού στους πελάτες της Eurolife FFH.