Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης & Βιολέτα Ίκαρη στο Σταυρό του Νότου

Δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη, συναντιούνται στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη με τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα», στις 31 Οκτωβρίου και στις 7 Νοεμβρίου.

Οι δύο καλλιτέχνες με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα υπόσχονται ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε δύο βραδιές γεμάτες μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του.

Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Ο Γιώργος και η Βιολέτα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δύο παραστάσεις που υπόσχονται να μείνουν αξέχαστες γεμάτες ρυθμό, μελωδίες και δυνατές στιγμές.

Info

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ & ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ

Σταυρός του Νότου Club

31 Οκτωβρίου & 7 Νοεμβρίου

“Ρίζες & Ρεύματα”

Εισιτήρια: more.com