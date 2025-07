Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στις Most Admired Companies για 11η χρονιά

1η στον κλάδο τροφίμων και ποτών και 4η πιο αξιοθαύμαστη επιχείρηση στη χώρα

Για 11η συνεχή χρονιά η Coca-Cola Τρία Έψιλον βρίσκεται ανάμεσα στις πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις της Ελλάδας, σύμφωνα με τη λίστα Most Admired Companies 2025 του Fortune Greece. Η εταιρεία αναδείχθηκε ως η κορυφαία επιχείρηση στον κλάδο τροφίμων και ποτών και 4η στη συνολική κατάταξη από κάθε κλάδο.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, Svetoslav Atanasov, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η αναγνώριση, προερχόμενη από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντικατοπτρίζει τη συνέπεια στην απόδοσή μας, την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και το θετικό μας αποτύπωμα στη χώρα. Σχετίζεται τόσο με το τι κάνουμε ως επιχείρηση όσο και με το πως το κάνουμε, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες μας ως οργανισμός, οι οποίες καθοδηγούν τις προτεραιότητές μας και την εστίασή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα να είμαστε ο συνεργάτης επιλογής για τους πελάτες μας, παράγουμε τοπικά και προσφέρουμε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 24/7 χαρτοφυλάκιο, ώστε να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Μαζί με τους πελάτες μας, τους τοπικούς προμηθευτές και τους ανθρώπους μας, δημιουργούμε μια αλυσίδα αξίας με σημαντικό αποτύπωμα και συμβολή στην οικονομία. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επενδυτικής και επιχειρησιακής μας στρατηγικής, καθώς προετοιμάζουμε τον οργανισμό μας για ένα εξυπνότερο και πιο διασυνδεδεμένο μέλλον. Καθώς προχωράμε μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην καινοτομία, την ανάπτυξη, και την εξέλιξη των ανθρώπων μας!».

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από το Fortune Greece και την KPMG Ελλάδας και αποτελεί θεσμό για το ελληνικό επιχειρείν. Η κατάρτιση της λίστας με τις πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνδέεται με την αξιολόγηση της εταιρικής τους φήμης, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την αμερικανική έκδοση του Fortune. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκαν 500 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, βάσει κύκλου εργασιών, οι οποίες εμφανίζουν κερδοφορία. Περισσότερα από 2.200 κορυφαία στελέχη των εταιρειών συμμετείχαν φέτος στην έρευνα, επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, οι οποίες αποδεικνύουν με μετρήσιμες πρωτοβουλίες, πράξεις και αποτελέσματα την αντοχή τους, την εξωστρέφεια τους, την έμφαση στη καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή τους στρατηγική.

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί σχεδόν το 55% του κύκλου εργασιών όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη. Με 56 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη, παράγει και διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Caffè Vergnano, τα Tsakiris Chips, τα premium mixers Three Cents και η Vodka Finlandia. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των ενεργειακών ποτών Monster, των προϊόντων της ζυθοποιίας ΑΒInBev, αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου.

