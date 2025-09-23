Από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό και ζωντανό χώρο πολιτισμού, συνύπαρξης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους, με επίκεντρο την τέχνη του θεάτρου.

Οκτώβριος 2025 – Ιούνιος 2026

Κάτι καινούργιο έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Σας καλωσορίζουμε σε μία χρονιά γεμάτη φαντασία, δημιουργικότητα και ομαδική δουλειά: Από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό και ζωντανό χώρο πολιτισμού, συνύπαρξης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους, με επίκεντρο την τέχνη του θεάτρου.

Το νέο πρόγραμμα «Η καρδιά του Θεάτρου χτυπάει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης» προσκαλεί την τοπική κοινότητα –και όχι μόνο– σε μια σειρά θεατρικών εργαστηρίων, ομάδων και δράσεων για όλες τις ηλικίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της έκφρασης, της φαντασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Σε καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτιδας, συγγραφέα θεατρικών έργων και ηθοποιού Ντίνας Σταματοπούλου της πολιτιστικής εταιρείας ΦΡΕΟΝ, και σε συνεργασία με την πλατφόρμα Εφαρμοσμένου Θεάτρου Storymine και την ομάδα ΘΕΑΜΑ, το πρόγραμμα αναδεικνύει την ποικιλομορφία της περιοχής, δίνοντας «φωνή» στις ομάδες και δημιουργώντας στην Αγορά έναν χώρο πολιτισμού, όπου οι συμμετέχουσες/οντες θα νιώθουν ότι χτίζουν μαζί κοινές αναφορές.

«Στις θεατρικές ομάδες η έκφραση, η ψυχαγωγία και η μάθηση αποτελούν τεράστια πηγή χαράς. Μέσα από το παιχνίδι και τη μυθοπλασία οι αντιστάσεις υποχωρούν, οι συμμετέχοντες/ουσες ανακαλύπτουν τον δημιουργικό εαυτό τους, μαθαίνουν να παρατηρούν, να επινοούν, να διακινδυνεύουν, να μοιράζονται και να ανθίζουν. Ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, ακονίζουν τα εκφραστικά τους μέσα και αποκτούν αυτοπεποίθηση να παίξουν, με τον δικό τους τρόπο, ιστορίες γνωστές ή άλλες, καινούργιες, δικές τους, που θα χτίσουμε μαζί. Επιθυμούμε τα εργαστήρια και οι ομάδες να αποτελέσουν έναν ασφαλή χώρο ισότιμης συμμετοχής, όπου ποικιλόμορφες φωνές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργικά, τροφοδοτώντας με φρέσκια ματιά τη συνύπαρξή μας», αναφέρει η συντονίστρια Ντίνα Σταματοπούλου.

Τα τμήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες ξεκινούν δυναμικά από τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, ενώ στο τέλος του έτους οι θεατρικές ομάδες, εφόσον το επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειάς τους σε μια μεγάλη γιορτή για την κοινότητα. Μείνετε συντονισμένοι για τα επιμορφωτικά διήμερα που θα ανακοινώνονται!

Αναλυτικά οι δράσεις του προγράμματος:

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Οι τέχνες, τα παραμύθια, οι μύθοι, οι μεγάλες ανακαλύψεις, παράξενες εφευρέσεις, άνθρωποι, πλάσματα και κάθε λογής ιστορίες παίζουν θέατρο! Ας ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τους! Με όχημα γνωστές ή λιγότερο γνωστές ιστορίες, τα παιδιά θα εξοικειωθούν στις συναντήσεις μας με βασικά εργαλεία του θεάτρου μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις (αισθητηριακές ασκήσεις, παιχνίδια αντανακλαστικών, παρατηρητικότητας και εγρήγορσης, ασκήσεις γραφής και αυτοσχεδιασμού, τεχνικές επινόησης), με στόχο να γνωρίσουν τη θεατρική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη δύναμη της συνεργασίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Και, φυσικά, θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας!

Θεατρικό Εργαστήριο για παιδιά Α’ – Γ’ Δημοτικού

Κάθε Σάββατο από 18 Οκτωβρίου 2025 έως τέλη Μαΐου 2026 | 10:00 – 11:30, στη μόνιμη ιστορική έκθεση με τίτλο «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες»

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Θεατρικό Εργαστήριο για παιδιά Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού

Κάθε Σάββατο από 18 Οκτωβρίου 2025 έως τέλη Μαΐου 2026 | 10:00 – 11:30, στο Μικρό φ

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

TERREMOTO!

“Terremoto” σημαίνει σεισμός. Ελάτε να κάνουμε θόρυβο και να αρθρώσουμε δυναμικά τη φωνή μας! Μπορούμε μέσα από το θέατρο να εκφράσουμε φόβους, επιθυμίες και όνειρα; Μπορούμε να χτίσουμε πρωτότυπες ιστορίες που μας αφορούν; Μπορούν οι ιστορίες αυτές να αλλάξουν τον κόσμο; Ελάτε να ενεργοποιήσουμε σώμα, φωνή και φαντασία, να εμπνευστούμε από διάφορα κείμενα, θεατρικά ή μη, να παίξουμε ρόλους, να πειραματιστούμε με ιδέες, εικόνες, μουσικές, να αυτοσχεδιάσουμε, να εκφραστούμε, να ακούσουμε και να ακουστούμε. Στις συναντήσεις μας, μέσα από διαφορετικές τεχνικές θεάτρου και δημιουργικής γραφής, θα διερευνήσουμε πολύπλοκα ερωτήματα, θα εξερευνήσουμε τους φανταστικούς κόσμους των συγγραφέων, θα δημιουργήσουμε δικούς μας κόσμους, θα ανακαλύψουμε πλευρές της προσωπικότητάς μας, θα συνεργαστούμε και θα δημιουργήσουμε μαζί τη δική μας παράσταση.

Για έφηβους Α’ – Γ’ Γυμνασίου

Κάθε Παρασκευή από 17 Οκτωβρίου έως Ιούνιο 2026 | 17:00 -19:00, στο Creative Lab

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Για νέους 16-21 ετών

Κάθε Παρασκευή από 17 Οκτωβρίου έως Ιούνιο 2026 | 19:15 – 21:15, στο Creative Lab

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μέσα από διασκεδαστικές και σύνθετες ασκήσεις συνόλου, θα γνωριστούμε και θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας και να ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους/τις συμπαίκτες/συμπαίκτριες και να δημιουργήσουμε μαζί. Το εργαστήριο προτείνει την εξοικείωση με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές της υποκριτικής και της ανάλυσης χαρακτήρων και προσφέρει μια ποικιλία γνώσεων και εργαλείων για όποιον αγαπά το Θέατρο. Πώς θέτουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις σε ένα θεατρικό έργο; Τι είναι ρυθμός, σύγκρουση, εμπόδιο, συμβάν επί σκηνής;

Θα τα ανακαλύψουμε αφηγούμενοι/ες ιστορίες.

Κάθε Δευτέρα από 13 Οκτωβρίου έως Ιούνιο 2026 | 19:00 – 21:30, στο Μεγάλο Φ

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 65+

Είναι η λεγόμενη «τρίτη ηλικία» παροπλισμένη; Απαντάμε δυναμικά πως όχι και συναντιόμαστε για να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας, να επικοινωνήσουμε, να μοιραστούμε ιστορίες και να ακονίσουμε τις δεξιότητές μας. Και, φυσικά, να παίξουμε στη σκηνή!

Κάθε Τρίτη από 14 Οκτωβρίου έως τέλη Μαΐου 2026 | 10:00 – 12:00 στο Μεγάλο Φ

Αιτήσεις συμμετοχής εδώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Πληροφορίες για κόστος, τρόπους πληρωμής & εκπτώσεις

Παιδιά – Έφηβοι – Νέοι έως 21 ετών:

250€ | 50€ με την εγγραφή και 2 δόσεις των 100€ 220€ | για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή

Ενήλικες

300€ | σε 3 δόσεις των 100€

260€ | για εφάπαξ εξόφληση κατά την εγγραφή

Τρόποι πληρωμής: