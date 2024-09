Η μεγαλύτερη γιορτή fitness & wellbeing έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου για να μας δείξει τους δρόμους για μια καλύτερη ζωή

H μεγαλύτερη γιορτή ευεξίας, προσωπικής ενδυνάμωσης και γυμναστικής είναι γεγονός. Ένα απαράμιλλο μείγμα δραστηριοτήτων και εμπειριών θα λάβει χώρα για πρώτη φορά 21 και 22 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με στόχο ένα καλειδοσκοπικό “ταξίδι” προς την υγεία και την ψυχική ευημερία.

Ο λόγος για το Be Well Festival, την κορυφαία εκδήλωση ευεξίας, που διοργανώνεται από τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα, γνωστούς υποστηρικτές του wellness και του υγιεινού τρόπου ζωής.

Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα του κοινού οράματος του ζευγαριού για την προώθηση της υγείας και της προσωπικής ενδυνάμωσης και υπόσχεται να αποτελέσει ισχυρό σημείο αναφοράς ως ο απόλυτος προορισμός για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη ζωή τους μέσα από διάφορες πρακτικές και εργαλεία.

Στόχος του; Οι συμμετέχοντες να βρουν τρόπους να έρθουν πιο κοντά στον ολόκληρο εαυτό τους, να τον φροντίσουν και να τον αγαπήσουν μέσα από Fitness, Yoga, Pilates και Spa Πρακτικές, Ολιστικές Μορφές Θεραπείας και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Τι είναι όμως ευεξία;

Η ευεξία (wellness) είναι ένας όρος που ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει μόνο να κάνει με την καλή σωματική κατάσταση, την υγεία γενικότερα ή την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, “η ευεξία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας”

Με απλά λόγια, το wellness είναι ένα προσωπικό ταξίδι – διαφορετικό για τον καθένα μας – προς την υγεία και την ψυχική ευημερία, που μας εξοπλίζει με τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση της ζωής.

Fitness

Το Fitness αποτελεί κλειδί για τη μακροζωία. Δεν αρκεί μόνο να φαινόμαστε fit, πρέπει επιπλέον και να αισθανόμαστε υγείς και δυνατοί. Οι συμμετέχοντες εδώ θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πολλές fitness πρακτικές, όπως Αυτοάμυνα, Spinning, Tai Chi & Qi Gong, Boxing, High Energy Zumba, Cross-fit, Calisthenics, Weight Lift μέχρι να επιλέξουν αυτή με τα περισσότερα οφέλη για τους ίδιους.

Yoga Pilates

Υπάρχουν πολλά είδη Yoga και Pilates, όπως Power Yoga, Kundalini yoga, Bhakti Yoga, Aerial Yoga, Prenatal Yoga, Yin Yoga, Yoga, Kids Yoga, Laughter Yoga, Contemporary Pilates, Barre Pilates, Classical Pilates, Mat Pilates. Οι ενδιαφερόμενοι εδώ μπορούν να εντρυφήσουν στον χώρο της yoga και του pilates και να καταλήξουν σε αυτό που τους ταιριάζουν περισσότερο.

Spa/ Ολιστικές Πρακτικές

Ένα ταξίδι στο κόσμο του Spa και τις Ολιστικές Πρακτικές γύρω από θέματα που αφορούν: Φυσικές θεραπείες Ομορφιάς, Face Yoga, Μασάζ, Κρυοθεραπεία, Βελονισμό, Ρεφλεξολογία, Αρωματοθεραπεια, Οστεοπαθητική, Χειροπρακτική, Ασκήσεις Αναπνοής, Gong Bath and Sound Healing, Υπνοθεραπεία και Reiki.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μια μεγάλη σειρά από ειδικά σεμινάρια που σχετίζονται με το fitness, τις ολιστικές πρακτικές και γενικότερα ό,τι αφορά θέματα υγείας και ευεξίας.

Υγιεινές Γαστρονομικές Επιλογές

Το φεστιβάλ διαθέτει ειδικό χώρο φαγητού με υγιεινές και γευστικές επιλογές. Το υγιεινό είναι πλέον και απολαυστικό! Στο BE WELL θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία από ροφήματα, σνακς και φαγητά και να ενημερωθείτε για νέες συνταγές, ιδέες που θα βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθεις και θα βελτιώσουν την ποιότητα του φαγητού σας και αντίστοιχα της ζωής σας.

Διαγωνισμοί και Δώρα

Στο BE WELL oι συμμετέχοντες κερδίζουν πολλά δώρα! Καταρχάς με την αγορά κάθε εισιτηρίου έχουν αυτόματα μία μηνιαία συνδρομή στα μοναδικά και σύγχρονα γυμναστήρια Alterlife. Στη συνέχεια, με το ίδιο εισιτήριο, όλοι έχουν ένα δωρεάν massage στα Mymassage! Τέλος, ο νικητής του Hang Challenge θα επιστρέψει στο σπίτι του με ένα πλήρες home gym από την Gear Up για να εξασκείται στον δικό του προσωπικό χώρο!

Και… ζωντανός επίλογος

Κάθε ημέρα ολοκληρώνεται με έναν ολοζώντανο μουσικό επίλογο. Συναυλίες, Χοροί, λαμπεροί καλεσμένοι και πολλές εκπλήξεις συμπληρώνουν αυτή τη γιορτή υγείας, ενδυνάμωσης και ευεξίας.

BE WELL FESTIVAL: Μια γιορτή υγείας, ενδυνάμωσης και ευεξίας.

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια:

Ημερήσιο Εισιτήριο/Daily Pass: 18 ευρώ

Διήμερο Εισιτήριο / 2 Day Pass: 30 ευρώ

Προπώληση:

https://www.more.com/happenings/festival/be-well-festival/