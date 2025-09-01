Η Νova σε συνεργασία με τη THEMA του Canal+ φέρνει στην ΕΟΝ το φαινόμενο Κ-Drama με 6 συναρπαστικές κορεατικές σειρές

To K-Drama είναι εδώ και οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν στα ΕΟΝ Box Sets τις σειρές «Through The Darkness», «Missing: The Other Side», «Blind», «The King of Pigs», «Evillive» και την πρώτη σεζόν του «Taxi Driver»

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών & media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η THEMA, μέλος του Ομίλου Canal+, ανακοινώνουν τη διετή συμφωνία για την πρώτη διάθεση 6 κορεατικών σειρών, που αποτελούν το φαινόμενο Κ-Drama, στην πλατφόρμα EON, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Nova, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με την THEMA για την επιμέλεια και την προβολή υψηλής ποιότητας διεθνούς περιεχομένου, προσφέρει στους συνδρομητέ

ς της από αυτό τον Σεπτέμβριο στην κατηγορία EON Box Sets, τις σειρές «Through The Darkness», «Missing: The Other Side», «Blind», «The King of Pigs», «Evillive» και την πρώτη σεζόν του «Taxi Driver», καλύπτοντας διαφορετικά είδη και με δημιουργούς υψηλού κύρους όπως οι CJENM, SBS και Studio Genie. Η μοναδική αφήγηση και η υψηλή παραγωγική ποιότητα έχουν οδηγήσει τις κορεατικές σειρές σε παγκόσμια επιτυχία, δημιουργώντας το φαινόμενο που έχει όνομα και λέγεται K-Drama.

Η Camille Mury Decouflet, EMEA Distribution Manager στη THEMA τόνισε: «Η συγκεκριμένη πρεμιέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μακροχρόνια συνεργασία της THEMA με τη Nova και για την ενίσχυση της διανομής κορεατικών σειρών στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτές τις πέντε υψηλής ποιότητας παραγωγές από τη Νότια Κορέα στους συνδρομητές της Nova. Θα προσφέρουν αγωνία, σασπένς και δράση σε όλους τους θεατές και πιστεύουμε ότι θα γνωρίσουν την ίδια επιτυχία που έχουν ήδη κατακτήσει παγκοσμίως».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την προσθήκη κορεατικών σειρών στην πλατφόρμα EON της Nova. Στόχος μας παραμένει να είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε περιεχόμενο κορυφαίας ποιότητας στους συνδρομητές της Nova, παρακολουθώντας τις νέες διεθνείς τάσεις, είτε πρόκειται για ανερχόμενες, είτε για καθιερωμένες, είτε για καινοτόμες μορφές ψυχαγωγίας. Η επέκταση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μας με την THEMA, αντανακλώντας τη δέσμευσή μας για premium προτάσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου»