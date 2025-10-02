Η Schaubühne Berlin και το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζουν την παράσταση: Εχθρός του λαού του Χένρικ Ίψεν

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Τόμας Όστερμάιερ – Θέατρο Κνωσός από 22 Οκτωβρίου

Το σπουδαίο θεατρικό γεγονός θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Κνωσός, σε μια διεθνή συνεργασία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με τη Schaubühne του Βερολίνου και τον Τόμας Όστερμάιερ.

Teaser:

Ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για να παρουσιάσει τη δική του ανατρεπτική εκδοχή του Εχθρού του λαού του Χένρικ Ίψεν.

Η παράσταση, που από το 2012 έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, ανεβαίνει στο Θέατρο Κνωσός, για πρώτη φορά με Έλληνες ηθοποιούς. Στην πολυαναμενόμενη παράσταση πρωταγωνιστούν, υπό τις οδηγίες του εμβληματικού σκηνοθέτη, οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ και Ιάσονας Άλυ.

Ο Τόμας Όστερμάιερ, γνωστός για τη σκηνική του τόλμη και τη βαθιά κοινωνική ματιά του, μεταφέρει το αριστούργημα του Ίψεν στο σήμερα, σε μια εκρηκτική παράσταση-εμπειρία, όπου αποκαλύπτονται με αιχμηρό τρόπο οι μηχανισμοί εξουσίας, διαφθοράς και κοινωνικής συνενοχής. Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό, πολιτική και ριζοσπαστική, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε δημόσιο χώρο και ο θεατής δεν παρακολουθεί απλά, αλλά καλείται να πάρει θέση, να αφυπνιστεί!

Εχθρός του λαού

Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού». Γραμμένο το 1882, το έργο του Χένρικ Ίψεν παραμένει εκρηκτικά επίκαιρο, φέρνοντας στο φως την ηθική σύγκρουση μεταξύ ατομικής ευθύνης και συλλογικού συμφέροντος, επιστημονικής αλήθειας και πολιτικής σκοπιμότητας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Thomas Ostermeier Ενδυματολόγος Nina Wetzel

Nina Wetzel Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag

Malte Beckenbach, Daniel Freitag Δραματουργία Florian Borchmeyer

Florian Borchmeyer Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider

Erich Schneider Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος

Αντώνης Γαλέος Συνεργάτης Σκηνοθέτης Christoph Schletz

Christoph Schletz Σκηνογράφος Jan Pappelbaum

Jan Pappelbaum Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke

Katharina Ziemke Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου

Σοφία Αλεξιάδου Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου

Νατάσσα Παπαστεργίου Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος

Ηλίας Φλάμμος Σκηνογράφος – προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη

– Νατάσα Τσιντικίδη Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς

Θωμάς Μαριάς Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου

Εύη Νάκου Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Ειρήνη Λαμπρινοπούλου Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου

Μαριάνθη Ράδου Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Πάτροκλος Σκαφίδας Trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Αποστόλης Κουτσιανικούλης Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)

Από 22 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/exthros-tou-laou/