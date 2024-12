Η Teleperformance στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με ουσιαστικές δράσεις

Η Teleperformance στην Ελλάδα για άλλη μια χρονιά απέδειξε την προσήλωσή της στη βιωσιμότητα, μέσω ενός ολοκληρωμένου, δυναμικού και συμπεριληπτικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Οι δράσεις της, εναρμονισμένες με τους δύο παγκόσμιους στρατηγικούς πυλώνες της, “Citizen of the Planet” (COTP) και “Citizen of the World” (COTW), επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με πρωτοβουλίες που καλύπτουν θέματα όπως η κοινωνική συνοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της βιωσιμότητας, η εταιρεία άφησε και φέτος ένα ισχυρό θετικό αποτύπωμα. Αυτή η δέσμευση, άλλωστε, αναγνωρίστηκε μέσω της πιστοποίησης “Great Place to Work”, την οποία έλαβε η εταιρεία για 7η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στο εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει.

Ενέργειες για μια συνεκτική κοινωνία

Η Teleperformance στην Ελλάδα «χαρτογραφεί» τις ανάγκες της κοινωνίας και στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο και τη συνοχή της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει προσφέρει περισσότερους από 600 υπολογιστές σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα τελευταία τρία χρόνια, στηρίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα εργαλεία για την εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία καταρρίπτει τα ψηφιακά εμπόδια και προάγει τη βιωσιμότητα μέσω της παράτασης του κύκλου ζωής του εξοπλισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία πραγματοποίησε δύο αιμοδοσίες το 2024: μία τον Φεβρουάριο και μία τον Ιούλιο, συλλέγοντας συνολικά 286 φιάλες αίματος. Η πρωτοβουλία αυτή είχε διπλή αξία: συνέβαλε ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και έδωσε στους εργαζομένους την ευκαιρία να επιδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και την κοινωνική τους ευαισθησία.

Ακόμα, με το φετινό μήνυμα «Self-care comes in many shapes», η Teleperformance στην Ελλάδα παρέμεινε αφοσιωμένη στο πλευρό όλων των γυναικών, στηρίζοντας τον αγώνα για την ενημέρωση και την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού, προσφέροντας για 4η συνεχή χρονιά 1.000 δωρεάν υπερήχους μαστού στο κοινό.

Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού που διοργάνωσε για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, η Teleperformance ενίσχυσε τρεις ΜΚΟ: το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, το DOGs’ VOICE και τη Mexoxo. Τα έσοδα από τις πωλήσεις τριπλασιάστηκαν από την εταιρεία και διατέθηκαν για την υποστήριξη των οργανισμών. Παράλληλα, σε συνεργασία με το LOVE VAN και το Μπορούμε, προσφέρθηκαν γεύματα στο Ίδρυμα Γαλήνη στον Κεραμεικό το οποίο υποστηρίζει πάνω από 600 άτομα.

Ο πλανήτης είναι ένα «δώρο» για τις επόμενες γενιές

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό άξονα της φιλοσοφίας της Teleperformance στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως παρακαταθήκη για ένα βιώσιμο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με την Aegean Rebreath για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος παρατήρησης και παρέμβασης «Posidonia Oceanica: Do Not Disturb», αποβλέποντας στην αποκατάσταση και την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα και πνεύμονες του περιβάλλοντος. O πρώτος και βασικός άξονας του προγράμματος, που ξεκίνησε τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 με επίσκεψη στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη, αφορά τη χαρτογράφηση του προβλήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει συστηματική παρουσία και συχνές επισκέψεις στο πεδίο δράσης, αποτύπωση και επιστημονική τεκμηρίωση μέσω καταδύσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία και άλλων περιοχών.

Επιπροσθέτως, η Teleperformance Greece υλοποίησε μια σειρά από δράσεις καθαρισμού και δενδροφύτευσης, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Στο καταφύγιο ANIMA, οι εθελοντές της εταιρείας φύτεψαν περισσότερα από 380 φυτά, προσφέροντας νέα πνοή στη φύση και δημιουργώντας ένα πιο πράσινο και υγιές περιβάλλον για τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού, η Teleperformance Greece συνεργάστηκε με τον οργανισμό Save Your Hood, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό κοινών περιοχών. Αυτή η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας την αίσθηση ευθύνης και συμμετοχής στην τοπική κοινότητα.

Στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, όπου παρατηρείται σοβαρή διάβρωση, φυτεύτηκαν 40 δέντρα αλμυρίκια, με στόχο την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος. Επιπλέον, στην περιοχή πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τη βιωσιμότητα. Τελευταία «πράσινη» δράση για το 2024 ήταν η αναδάσωση στον Υμηττό, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, με έμφαση στη φυσική αποκατάσταση και την ανάπτυξη συνεργειών με την τοπική κοινότητα.

Δέσμευση για έναν καλύτερο κόσμο

Η Teleperformance στην Ελλάδα, με τις δράσεις της το 2024, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη στήριξη της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Με πρωτοβουλίες που προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα, η εταιρεία συνεχίζει να οδηγεί με το παράδειγμά της προς έναν πιο βιώσιμο και συμπεριληπτικό κόσμο.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Teleperformance εδώ.