Κάθαρσις: Η ΟΣΥΑΠΕ και η ΑΣΚΤ στο Platforms Project 2025 στο Καπνεργοστάσιο

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) σε συνεργασία με το ΣΤ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συμμετέχει στη φετινή έκθεση “Platforms Project 2025 – Independent Art Fair”, τη διεθνή φουάρ ανεξάρτητων καλλιτεχνικών προτάσεων, που συγκεντρώνει ένα πανόραμα της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας από 65 εικαστικές πλατφόρμες από 25 χώρες, με περισσοτέρους από 900 καλλιτέχνες και παράλληλα ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops, στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο από 9-12 Οκτωβρίου 2025.

Η εικαστική αυτή σύμπραξη, υπό τον γενικό τίτλο εργασίας «Κάθαρσις» περιλαμβάνει μέρος της έκθεσης «Κάθαρσις» που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημοσίου Απολυμαντηρίου – Λυσσιατρείου, επί της Ιεράς Οδού 84, στην Αθήνα σε επιμέλεια της Κωνσταντίνας Καραχάλιου. Η έκθεση φιλοξένησε ακόμη ως μέρος του δημόσιου προγράμματος μια ζωντανή περφόρμανς από σπουδάστριες της Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο.

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από πρωτοβουλία εργαζόμενων μελών της ΟΣΥΑΠΕ με στόχο της ανάδειξη της δυναμικής του δημόσιου χώρου ως πεδίο δημιουργίας και στοχασμού, την πρόθεση για εξωστρέφεια και συνεργασίες με άλλους φορείς.

Συμμετέχουν με εικαστικά έργα:

Από την ΟΣΥΑΠΕ :

Από την Περιφέρεια Αττικής: Βασιλική Βαΐτση, Κωνσταντίνα Καραχάλιου, Οδυσσέας Παπαγεωργίου, Ματίνα Πρωτοψάλτη

Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Γιώργος Κεβρεκίδης

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Γιολάντα Ζιάκα, Ελένη Κανάκη, Μάγδα Μάρη

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ελένη Κομίτη

Και οι Φοιτητές/φοιτήτριες του ΣΤ’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής ΑΣΚΤ: Κυριακή Αλεξανδροπούλου, Ελισάβετ Ελευθεριάδου, Νεφέλη Φερεντίνου, Αγγελική Θανασά, Ελένη Καστρινογιάννη, Βασιλική Κουλιεράκη, Στέλιος Κουρκούλης, Δημητριάνα Νικολάου, Μανιόλα Σάλα, Φαίη Σκαρδή, Ευαγγελία Σταμούλου, Τερψιχόρη Τραχαλάκη, Αλέξανδρος Τσολάκη,Σοφία Καλογεροπουλου, Γιώργος Φερέτος Γιώργος Τσιάκος, Νίκος Αθανασάκης

Επιμέλεια : Γιώργος Καζάζης, Παναγιώτης Σιάγκρης, Κωνσταντίνα Καραχάλιου

: Γιώργος Καζάζης, Παναγιώτης Σιάγκρης, Κωνσταντίνα Καραχάλιου Στη διάρκεια της έκθεσης και σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών θα παρουσιαστεί η περφόρμανς RES από τη Corporis Miracula Dance Ensemble

από τη Διάρκεια: 15’-20’. Η περφόρμανς θα επαναλαμβάνεται 3 φορές κάθε μέρα, μέσα σε ένα δίωρο (9-12 Οκτωβρίου)

Platforms Project 2025 | Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, Λένορμαν 218, Αθήνα

Άνοιγμα έκθεσης: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00 – 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 18.00 – 22.30

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 12.00 – 21.00

Website: www.platformsproject.com

Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας