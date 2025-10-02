Με ανεπανάληπτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το BeWell Festival 2025

Η κορυφαία γιορτή fitness και ευεξίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, κλείνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο το καλοκαίρι

Σχεδόν 20.000 επισκέπτες κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου, για να ζήσουν το ανανεωμένο BeWell Festival 2025. Μια διοργάνωση που συνδύασε άθληση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και έμπνευση, αφήνοντας το κοινό ενθουσιασμένο και δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Η αψίδα της αγοράς στο ΟΑΚΑ πλημμύρισε από χαμόγελα, παιδικά γέλια και τετράποδους φίλους, σε ένα φεστιβάλ που ένωσε μικρούς και μεγάλους. Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, χρώμα και πάθος για το wellbeing μετατράπηκαν σε μια πραγματική εξόρμηση για όλη την οικογένεια, αλλά και για τους λάτρεις της έντονης προπόνησης και της προσωπικής ανάπτυξης.

Η καρδιά του ΟΑΚΑ χτύπησε δυνατά μέσα από fitness challenges και διαγωνισμούς με εντυπωσιακά δώρα, συναυλίες και parties που έδωσαν τον παλμό μιας γιορτής γεμάτης ζωντάνια, χορό και διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα, τα σεμινάρια, τα workshops και οι ολιστικές πρακτικές γύρω από την υγεία, την ψυχολογία, τη διατροφή και την αυτοβελτίωση αποτέλεσαν, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, ένα ισχυρό έναυσμα για μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη ζωή.

Εκτός απο τους εξαιρετικούς προπονητές και ομιλητές της χώρας, την εμπειρία απογείωσαν διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Courtney Fearon, Global Performance Coach της Nike, η Lottie Alice Lamb (Charlotte), εμπνεύστρια της εφαρμογής Evolve You, η Destiny Jones, Mindset Speaker & Neuroscientist, και η Alex Leigh, Sleep Coach & Advisor.

Σημαντική διάσταση της διοργάνωσης αποτέλεσε και η κοινωνική της προσφορά. Το BeWell Festival 2025 στήριξε το έργο του Humanity Greece και του A Little Shelter, ενώ παράλληλα έδωσε χώρο στο milamou.gr και στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ώστε να ενημερώσουν το κοινό για το σημαντικό τους έργο.

Έτσι, η γιορτή της ευεξίας απέκτησε ακόμη πιο ουσιαστικό αποτύπωμα, συνδέοντας τη χαρά με την αλληλεγγύη.

Πάντα εκεί, οι εμπνευστές πίσω απο το BeWell Festival, Χρίστινα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης, οι οποίοι με το όραμά τους κατάφεραν να μετατρέψουν την ιδέα του wellbeing σε μια ζωντανή εμπειρία που ενώνει, εμπνέει και κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους. Με τις σημαντικές αξίες της διοργάνωσης να πρωταγωνιστούν, η Χριστίνα και ο Σάκης, κατάφεραν να δώσουν ψυχή και παλμό, σε ένα φεστιβάλ που πλέον αποτελεί θεσμό.

Η Αθήνα συντονίστηκε ολόκληρη με τον ρυθμό του BeWell Festival 2025, σε ένα διήμερο που έδωσε νέο νόημα στην ευεξία, μετατρέποντάς την σε γιορτή για όλους.

Και το ταξίδι συνεχίζεται! Το ραντεβού ανανεώνεται ήδη για το BeWell Festival 2026, που υπόσχεται ακόμη περισσότερη δράση, πιο εκρηκτική ατμόσφαιρα και εμπειρίες που θα συμβούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μην το χάσετε!

Δείτε εδώ το απολογιστικό video του BeWell Festival 2025.

Χορηγοί BeWell Festival 2025: ΟΠΑΠ, MegaFitness, Wild Souls, SKIP, ΦΑΓΕ, Admiral, AQUA Carpatica, Oral-B, ΠΛΑΙΣΙΟ, FIX Άνευ και JOSERA

