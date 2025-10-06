Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή έρχεται στις 13 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει για τη θεατρική σεζόν 2025-2026, την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού.

Το πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου θα μας ταξιδέψει στην αιώνια αυτή πόλη αναβιώνοντας τη μαγεία της εποχής, μέσα από μια ερωτική ιστορία. Μία θεατρική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό μια πολυδιάστατη θεατρική εμπειρία που ενώνει την ποίηση, την μουσική και τη θεατρική αφήγηση.

Στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του μεσοπολέμου, σ’ αυτό το μοναδικό χωνευτήρι φυλών, γλωσσών και θρησκειών, ένας απρόσμενος έρωτας πρόκειται να ανατρέψει τις ζωές όλων των πρωταγωνιστών. Με φόντο το ταραχώδες σκηνικό της Μέσης Ανατολής, όπου τα πολιτικά παιχνίδια και οι στρατηγικές βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, Άγγλοι, Γάλλοι, Άραβες κι Εβραίοι διεκδικούν την κυριαρχία τους φτάνοντας το «παιχνίδι» στα άκρα.

Κι εκεί, μέσα σ’ αυτο το θυελλώδες σκηνικό, το ελληνικό πνεύμα, ανθίζει. Ανάμεσα στις πολύβουες αραβικές γειτονιές, οι Έλληνες γυρνούν, ένα παλλόμενο σώμα, ένας σχηματισμός δύναμης, αδιατάρακτος. Κάτω από τον απέραντο ουρανό́ της Αλεξάνδρειας, ζούνε πλημμυρισμένοι από ένα αίσθημα συνενοχής και συνύπαρξης. Και μέσα από τα λόγια του Αλεξανδρινού τους ποιητή, το φως του αρχαίου Φάρου της πόλης ταξιδεύει άσβηστο μες στους αιώνες.

Με έντονη την παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η παράσταση αποτυπώνει στη σκηνή μια εποχή όπου η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε το λίκνο του πολιτισμού, της επιστήμης και της πνευματικής αναγέννησης του αρχαίου κόσμου.

Η μουσική επένδυση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα θα αναδείξει την ατμόσφαιρα της εποχής με μοναδικό τρόπο, όπως πάντα, δημιουργώντας ήχους γεμάτους συναισθηματική ένταση και νοσταλγία, ήχους που αντηχούν την ιστορία της Αλεξάνδρειας.

Τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο Άρης Δαβαράκης.

Τα σκηνικά της παράστασης σχεδιάζει ο Μανόλης Παντελιδάκης.

Τους ρόλους ενσαρκώνει, ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών:

Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μανιός, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης, Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κουστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Video art: Παντελής Μάκκας

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com |more.com|στα ταμεία του Θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 18€, 20€, 30€, 40€, 60€, 80€ ευρώ