Νέο Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ακαδημαϊκούς φορείς στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη του νέου εξ αποστάσεως Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA).

Με πολυετή εμπειρία και πρωτοπορία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έχει ήδη καθιερωθεί στον χώρο μέσω δύο επιτυχημένων προγραμμάτων σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών – στην Ψυχολογία και στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια – καθώς και μέσα από ένα πλήθος μεταπτυχιακών προγραμμάτων που καλύπτουν σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Το νέο πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για σπουδές υψηλής ποιότητας στον τομέα του management, προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα πτυχίο πλήρως αναγνωρισμένο και ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, με τη μέγιστη ευελιξία που παρέχει η εξ αποστάσεως φοίτηση.

Με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, διαδραστική πλατφόρμα μάθησης, και ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή εμπειρία, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ελλήνων φοιτητών που επιθυμούν να συνδυάσουν σπουδές με εργασία ή άλλες υποχρεώσεις, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος κατέγραψε ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση, καταλαμβάνοντας τη θέση 2.337 στη διεθνή κατάταξη Webometrics Ιουλίου 2025, ανάμεσα σε περίπου 32.000 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η επίδοση αυτή το κατατάσσει στο κορυφαίο 7% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία και την αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση του έργου του.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και τις διαδικασίες εγγραφής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.nup.ac.cy