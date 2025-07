Ο ΗΡΩΝ στηρίζει ενεργά το 17ο Greece Race for the Cure®

Ο ΗΡΩΝ θα συμμετάσχει φέτος ως Βασικός Χορηγός στο 17ο Greece Race for the Cure®

Ο ΗΡΩΝ, ο κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, θα συμμετάσχει φέτος ως Βασικός Χορηγός στο 17ο Greece Race for the Cure®, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ζάππειο.

Ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure® διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της Οργάνωσης Think Pink Europe®, με στόχο την ενημέρωση και συνακόλουθα, την ευαισθητοποίηση γύρω από τη συγκεκριμένη ασθένεια στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι, όλων των ηλικιών, ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω της συμμετοχής τους και στηρίζουν τον αγώνα που έχει εξελιχθεί σε θεσμό, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα ζωής, πρόληψης και ελπίδας ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Το διήμερο της διοργάνωσης, ο ΗΡΩΝ θα είναι παρών στο Ζάππειον Village με ένα mini περίπτερο, εκπέμποντας θετική ενέργεια και δύναμη. Εκεί, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στον διαδραστικό τροχό της τύχης, να κερδίσουν instant δώρα, να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς με ακόμη πιο πλούσια δώρα και, το σημαντικότερο, να στηρίξουν με την παρουσία τους τον αγώνα κάθε γυναίκας, διαδίδοντας το πολύτιμο μήνυμα της πρόληψης και γιορτάζοντας τη δύναμη και την αξία της ζωής!

Ο Διευθυντής Μarketing & Επικοινωνίας του ΗΡΩΝA, κ. Στάθης Ευθυμίου, σχολίασε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε έναν θεσμό με ιστορία, αποδοχή και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Συμμετέχοντας στο 17ο Greece Race for the Cure®, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας να είμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη.»