Οι ΜΠΛΕ επιστρέφουν δυναμικά στο Σταυρό του Νότου!

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι ΜΠΛΕ ανεβαίνουν στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για μια εκρηκτική συναυλία.

Το συγκρότημα των ΜΠΛΕ δεν χρειάζεται συστάσεις! Διαχρονικά τραγούδια και ιδιαίτερος ήχος, με την απόλυτη Frontwoman Τζώρτζια Κεφαλά,να μας συνεπαίρνει με την ερμηνεία της σε κάθε συναυλία. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Σταυρό του Νότου!

Ο Γιώργος Παπαποστόλου συνθέτης,παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος, και ο Γιώργος Παρώδης στιχουργός με ιδιαίτερη γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας παρουσιάζουν καινούργιες ωραίες εκπλήξεις. Η πορεία του συγκροτήματος συνεχίζει ακάθεκτη και εκρηκτική!

Επτά albums,πολλά singles και ένα διπλό Best Off, έχουν καθιερώσει τους ΜΠΛΕ ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η προπώληση ξεκίνησε

Info

ΜΠΛΕ

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Σταυρός του Νότου

Κεντρική Σκηνή

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com