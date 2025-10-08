Οι ΜΠΛΕ επιστρέφουν δυναμικά στο Σταυρό του Νότου!Διαβάζεται σε 2'
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι ΜΠΛΕ ανεβαίνουν στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου για μια εκρηκτική συναυλία.
- 08 Οκτωβρίου 2025 13:54
Το συγκρότημα των ΜΠΛΕ δεν χρειάζεται συστάσεις! Διαχρονικά τραγούδια και ιδιαίτερος ήχος, με την απόλυτη Frontwoman Τζώρτζια Κεφαλά,να μας συνεπαίρνει με την ερμηνεία της σε κάθε συναυλία. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Σταυρό του Νότου!
Ο Γιώργος Παπαποστόλου συνθέτης,παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος, και ο Γιώργος Παρώδης στιχουργός με ιδιαίτερη γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας παρουσιάζουν καινούργιες ωραίες εκπλήξεις. Η πορεία του συγκροτήματος συνεχίζει ακάθεκτη και εκρηκτική!
Επτά albums,πολλά singles και ένα διπλό Best Off, έχουν καθιερώσει τους ΜΠΛΕ ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Info
ΜΠΛΕ
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Σταυρός του Νότου
Κεντρική Σκηνή
Ώρα Έναρξης: 22:30
Εισιτήρια: more.com