Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ελληνικός τελικός του Caffè Vergnano World Cup 2025

Επόμενος σταθμός: ο μεγάλος τελικός στην Ιταλία

Ο Caffè Vergnano, το ιστορικό ιταλικό brand καφέ που αποτελεί μέρος του 24/7 χαρτοφυλακίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ελληνικό τελικό του Caffè Vergnano World Cup 2025 και ανέδειξε τον Γιώργο Λαμπίρη ως κορυφαίο barista του διαγωνισμού. Ο μεγάλος νικητής κέρδισε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή τελικό του Caffè Vergnano World Cup 2025 που θα διεξαχθεί τον προσεχή Οκτώβριο στην Ιταλία. Επιπλέον, απέσπασε χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000€ και τη συμμετοχή σε ένα σεμινάριο από το Specialty Coffee Association (SCA).

Βραβεία

Στη 2 θέση βρέθηκε ο Λευτέρης Λιβασίδης κερδίζοντας μια οικιακή μηχανή καφέ Caffè Vergnano Tre Machine με κάψουλες, τη συμμετοχή σε σεμινάριο του Specialty Coffee Association (SCA), καθώς και ένα Barista Box. Την 3η θέση κατέλαβε ο Γιώργος Τσιγαρίδας, ο οποίος κέρδισε επίσης ένα Barista Box.

Σοφία Αποστολίδου, περσινή νικήτρια του εγχώριου, αλλά και παγκόσμιου διαγωνισμού World Vergnano Cup 2024, Γιώργος Λαμπίρης, νικητής του φετινού εγχώριου διαγωνισμού World Vergnano Cup 2025- Greece Chapter

Ο Βαγγέλης Μόσχος, Coffee, Premium Spirits, Beer & Three Cents Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, ο καφές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη του 24/7 χαρτοφυλακίου μας, ενισχύοντας το εύρος και την ευελιξία του. Ειδικότερα στον κλάδο του HoReCa, ένα κανάλι που αποτελεί για εμάς κάτι περισσότερο από σημείο πώλησης, αφού εκεί τα προϊόντα μας μεταμορφώνονται σε μοναδικές εμπειρίες κατανάλωσης. Η περυσινή νίκη της Ελληνίδας διαγωνιζόμενης στο διεθνή διαγωνισμό Caffè Vergnano World Cup ήταν μία στιγμή περηφάνειας για εμάς. Είμαστε σίγουροί ότι και φέτος θα πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη δυναμικών των επαγγελματιών του κλάδου στη χώρα μας».

Χρήστος Χατζηιωάννου, moderator

Ο Γιώργος Λαμπίρης, νικητής του φετινού διαγωνισμού, δήλωσε: «Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του καφέ, που μου χάρισε τη νίκη στον εγχώριο διαγωνισμό και το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Caffè Vergnano World Cup 2025. Με έμπνευση, δημιουργικότητα και πάθος συνεχίζουμε το όνειρο, και καλώ όλους όσοι αγαπούν τον καφέ να ζήσουν αυτήν την εμπειρία, γιατί πραγματικά σε γεμίζει με γνώση, χαρά και νέες προοπτικές».

Κριτική επιτροπή: Βασίλης Κυρίτσης, Schweppes Lead Activation Strategist, και Κώστας Καπερώνης, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στον καφέ (από τα αριστερά προς τα δεξιά)

Η διαγωνιστική διαδικασία παρουσίασε αμείωτο ενδιαφέρον σε κάθε της στάδιο, καθώς από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να αναδείξουν όχι μόνο τις τεχνικές τους γνώσεις, αλλά και τη δημιουργικότητα και το πάθος τους για την τέχνη του καφέ. Σε πραγματικό χρόνο, κλήθηκαν να εκτελέσουν δύο espresso, δύο πανομοιότυπα cappuccino με latte art και δύο μοναδικά cocktails με βάση τον espresso. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν βάσει της παρουσίασης, της ακρίβειας και της συνέπειας των παρασκευών, μέσα από συνεντεύξεις και γευστικές δοκιμές καφέ που πραγματοποίησαν οι κριτές. Κεντρικό ρόλο στη εκδήλωση διαδραμάτισε και η περσινή νικήτρια του εγχώριου, αλλά και παγκόσμιου διαγωνισμού, Σοφία Αποστολίδου, η οποία μοιράστηκε με το κοινό την εμπειρία της στην Ιταλία, καθώς και στη φυτεία καφέ στη Βραζιλία, εμπνέοντας και ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες.

Caffè Vergnano Latte Art

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν masterclasses από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου HoReCa: τον Δημήτρη Μακρυνιώτη, Pastry Chef που εκτέλεσε εύκολη συνταγή για μπάρες δημητριακών και τον Βασίλη Κυρίτση, Schweppes Lead Activation Strategist, ο οποίος δημιούργησε τρία μοναδικά cocktails και έδωσε χρήσιμα tips για να απογειωθεί η εμπειρία φιλοξενίας στο bar. Κοινό παρονομαστή και των δύο παρασκευών αποτέλεσε ο espresso που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε σε μια γλυκιά απόλαυση είτε σε ένα εκλεπτυσμένο mixology. Στο πάνελ των κριτών του διαγωνισμού συμμετείχαν ο Coffee Expert της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Στάθης Κορέμτας, ο δημοσιογράφος με εξειδίκευση στον καφέ, Κώστας Καπερώνης και ο Βασίλης Κυρίτσης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο έμπειρος δημοσιογράφος, Χρήστος Χατζηιωάννου.

Eύα Μπελαντάκη, Coffee Marketing Lead GR/CY της Coca-Cola Τρία Έψιλον και Σοφία Αποστολίδου, νικήτρια του World Vergnano Cup 2024 (από τα αριστερά προς τα δεξιά)

Oι συμμετέχοντες στον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό στην Ιταλία, θα έχουν τη χαρά να συναναστραφούν με διεθνώς αναγνωρισμένους barista, αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και δικτύωση στον κλάδο του καφέ. Η σύνθεση της διεθνούς κριτικής επιτροπής απαρτίζεται από ένα μέλος της οικογένειας Vergnano, έναν Coffee Expert της Coca-Cola HBC, καθώς και δύο βραβευμένους παγκόσμιους πρωταθλητές στον κλάδο του καφέ. Ο νικητής που θα καταφέρει να κατακτήσει την 1η θέση και το τρόπαιο Vergnano World Cup 2025 θα ταξιδέψει σε μία φυτεία καφέ και θα παρακολουθήσει τα στάδια παραγωγής του.

Βασίλης Κυρίτσης, Schweppes Lead Activation Strategist

Ακολουθήστε τον Caffè Vergnano στο Instagram: @CaffeVergnano.gr

#CaffeVergnano1882