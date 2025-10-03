Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Η Novo Nordisk Hellas δίνει βάρος στην καρδιαγγειακή υγεία

Η Novo Nordisk Hellas, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της φαρμακευτικής έρευνας, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, μια ημέρα-υπενθύμιση σε όλους να δώσουμε βάρος σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε – την υγεία μας

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς εορτάζεται από το 1999 και έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την καρδιαγγειακή νόσο (CVD), τους κινδύνους αλλά και τις επιπτώσεις που έχει για την παγκόσμια υγεία. Ο εορτασμός της θεσπίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF) με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), ο οποίος σε πρόσφατη έρευνά του χαρακτήρισε την καρδιαγγειακή νόσο ως τη μεγαλύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίως, κοστίζοντας τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Στην Ελλάδα, οι θάνατοι από καρδιαγγειακή νόσο αγγίζουν τους 500 κατά μέσο όρο ανά 100.000 κατοίκους.

Η καρδιαγγειακή νόσος προκαλείται από πολλές αιτίες, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία, παθήσεις για τις οποίες η Novo Nordisk ενισχύει συνεχώς την έρευνα για νέες θεραπείες. Στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα (55% των ενηλίκων) είναι αυξημένα σε σχέση με τον ήδη υψηλό ευρωπαϊκό μέσο όρο (51%), διογκώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και των προβλημάτων που προκαλεί. Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία επηρεάζει σημαντικό αριθμό παραγόντων πρόκλησης της καρδιαγγειακής νόσου, όπως ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη, δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού και άλλους, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και οι θρομβοεμβολές. Παράλληλα, συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον μοντέρνο τρόπο ζωής – κυρίως στα αστικά κέντρα – όπως η καθιστική ζωή, η μη ισορροπημένη διατροφή και τα άγχη της καθημερινότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας και στη δημιουργία των παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η Novo Nordisk Hellas παραμένει προσηλωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με την καρδιαγγειακή νόσο αλλά και τα νοσήματα με τα οποία σχετίζεται, όπως η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Έχοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, η Novo Nordisk Hellas προωθεί μια ολιστική προσέγγιση, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, μέσα από την συνεχή υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης.