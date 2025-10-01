Πάνω από 5.500 επισκέπτες στον ΣΕΛΠΕ της ΔΕΘ

Με μια δυναμική και φιλόξενη παρουσία, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025 και κατάφερε να γίνει γρήγορα το αγαπημένο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους

Περισσότεροι από 5.500 επισκέπτες πέρασαν από το περίπτερό του σε εννέα μέρες, νούμερο εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι αφορά ένα Σύνδεσμο που εκπροσωπεί το λιανεμπόριο, αποδεικνύοντας πως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται απλά για τα brands και τα καταστήματα, αλλά θέλει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις βιτρίνες!

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του Συνδέσμου, να απολαύσουν καφέ και σνακ, αλλά και να διασκεδάσουν συμμετέχοντας στον δημοφιλή «Τροχό του ΣΕΛΠΕ». Με πάνω από 2.500 νικητές, η διαδραστική αυτή δράση προσέφερε ξεχωριστά δώρα και χαμόγελα.

Το περίπτερο του ΣΕΛΠΕ δεν ήταν απλώς ένας χώρος ενημέρωσης — ήταν μια ζωντανή κοινότητα όπου καταναλωτές, επιχειρηματίες και στελέχη του λιανεμπορίου μοιράστηκαν ιδέες και προβληματισμούς έχοντας μία κοινή παραδοχή: ότι η Ελληνική Λιανική πρέπει να (και) είναι στην Πρώτη Γραμμή!

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΕΛΠΕ απέδειξε ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο είναι κάτι παραπάνω από καταστήματα και αριθμούς. Είναι σχέσεις, εμπειρίες και άνθρωποι που βάζουν τον καταναλωτή στο επίκεντρο.