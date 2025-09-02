Σεπτέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Επιστρέψαμε στην Αθήνα, όπως και εσύ, και αυτό είναι μια υπενθύμιση πως ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τη φροντίδα της σεξουαλικής σου υγείας στο πρόγραμμα. Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να σε ενημερώσει για θέματα πρόληψης και σεξουαλικής υγείας, να σου δώσει δωρεάν προφυλακτικά και να σου προσφέρει δωρεάν και γρήγορο έλεγχο για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C.

Δευτέρες 1, 15 & 29/9 || 11:00-15:00

Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Κάθε Τετάρτη || 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Πρωτοχρονιά της Αιθιοπίας

Η Αιθιοπική κοινότητα σας καλεί να γιορτάσετε μαζί μας την αλλαγή χρονιάς της Αιθιοπίας με ζωηρούς ρυθμούς, έντονα χρώματα & μοτίβα, μοναδικό φαγητό και ποτό.

Κυριακή 7/9 || 10:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τετάρτη 9/9 || 16:00-19:00

Φ

Είσοδος ελεύθερη

Athens Beer Weekend

Το Athens Beer Weekend επιστρέφει! Ετοιμαστείτε για ένα τριήμερο γεμάτο μπύρα, μουσική και urban fun vibes στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Craft μπύρες από τα καλύτερα μικροζυθοποιεία, street food που θα απογειώσει τη γεύση, DJ sets από selectors που ξέρουν πώς να φτιάξουν ατμόσφαιρα, merchandise από local brands και πολλές εκπλήξεις που θα ξεδιψάσουν και τους πιο απαιτητικούς!

Παρασκευή 12/9, 17:00-23:30 | Σάββατο 13/9, 15:00–23:30 | Κυριακή 14/9, 13:00–23:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Επόμενη Στάση: Κυψέλη

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο, «περπατάμε» ξανά στην ιστορία της πιο ζωντανής γειτονιάς της πόλης! Σε ένα ξεχωριστό και απολαυστικό ταξίδι σε μία από τις πιο μαγικές γειτονιές της Αθήνας, μάς καλεί ξανά η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μέσα από τον νέο κύκλο κυριακάτικων ραντεβού της θεατρικής διαδρομής «Επόμενη Στάση: Κυψέλη». Ταξιδεύουμε για έκτη σεζόν πίσω στον χρόνο και παρακολουθούμε την Κυψέλη να «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μας, αποκαλύπτοντας τα μυστικά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε της γωνιά! Διάρκεια δράσης: 80′

Κυριακές 14/09, 21/9, 28/9 || 19:00 (απαραίτητη προσέλευση στις 18:45)

Σημείο συνάντησης: Δημοτική Αγορά Κυψέλης / είσοδος Έκθεσης, επί της Φωκίωνος Νέγρη

Εισιτήριο: 10€. 7€ για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας 65+. Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

Κινούμαστε αλλιώς.. Ζούμε καλύτερα

Η ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα και την συμπερίληψη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει μία ολοήμερη δωρεάν δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πόλεις για Ποδήλατο – Δίκτυο για το ποδήλατο στις Ελληνικές πόλεις” και με τα σχολεία της περιοχής. Η δράση, ανοιχτή για όλους, περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, με στόχο να αναδείξει τη σημασία του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών και τον ρόλο του στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Τρίτη 16/9 || 10:00-19:00

Αίθριο, Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Φεστιβάλ Γεωργιανής Κουζίνας

Διήμερο φεστιβάλ του οργανισμού «Το γεωργιανό σπίτι», με γεύσεις από τη Γεωργία. Μαγείρισσες από τη γεωργιανή κοινότητα παρουσιάζουν παραδοσιακά πιάτα και κρασί, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, ζωγράφων, κατασκευαστών κοσμημάτων και άλλων δημιουργών. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με παραδοσιακούς γεωργιανούς χορούς και μουσική.

Σάββατο 20 & Κυριακή 21/9 || 11:00-20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Μία θάλασσα στην πόλη

Έπειτα από την επιτυχία του κύκλου εργαστηρίων «Medusa Workshop: Δημιουργήστε τη Δική σας Μέδουσα και Γίνετε Μέρος της Ιστορίας!», το Adaf Greece επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε μία μέρα αφιερωμένη στην τεχνολογία και τη δημιουργία. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις του ADAF και φυσικά να θαυμάσετε τη δική σας μέδουσα!

Πέμπτη 25/9 || 17:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

2 βραδιές κινηματογράφου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

Παρασκευή 26/9 || 21:00

Σάββατο 27/9 || 20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Κυψέλη BEAT

Στην ιστορική Δημοτική Αγορά Κυψέλης, σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, απολαμβάνουμε υπέροχη μουσική από επιφανείς selectors και DJs της πόλης, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό soundtrack για την ψυχή, το μυαλό και το σώμα.

Κυριακή 28/9 || 13:00-23:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Wasted: The Event

Η καμπάνια «Wasted» που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Syniparxis Org, στο πλαίσιο του προγράμματος Youth Climate Action Fund των Bloomberg Philanthropies με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, κορυφώνει τη δράση της τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην καταπολέμηση σπατάλης τροφίμων. Ένα πολύωρο φεστιβάλ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με μαζικό χαρακτήρα, απευθυνόμενο στους νέους πολίτες της Αθήνας.

Δευτέρα 29/9 || 13:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Εικαστική έκθεση [UN_RELEASED]

Σε αυτήν τη μοναδική εικαστική έκθεση παρουσιάζονται έργα μαθητών του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Τα έργα αποτελούν καρπό μιας διαδρομής που κατέληξε στη μεταμόρφωση του σχολείου σε ένα ζωντανό καλλιτεχνικό εργαστήριο.

Από Δευτέρα 29/9 έως Κυριακή 5/10 || Δευτέρα – Παρασκευή 15:00-21:00 & ΣΚ 10:00-21:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Polymer Clay Dates – Δημιουργικά εργαστήρια με πηλό – Pink Forest

Σκουλαρίκια, μπρελόκ, χρώματα και φαντασία! Δύο δημιουργικά εργαστήρια πολυμερικού πηλού, για όσ@ ξεκινούν τώρα και όσ@ αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια τους. Το πρώτο workshop είναι για άτομα χωρίς εμπειρία, το δεύτερο λίγο πιο σύνθετο και floral.

Δευτέρα 15 & 29/9 || 18:00-20:30

Creative Lab

Κόστος: 25€ ανά εργαστήριο. Παρέχονται όλα τα υλικά

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες εδώ

Χορογραφία αφροαμερικάνικης τζαζ

Σας περιμένουμε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να γνωριστούμε με τον αφροαμερικάνικο χορό και τη χορογραφία σε ένα τραγούδι σουδανέζικης τζαζ με εθιστικό groove και χαλαρό ύφος. Θα μάθουμε βασικές κινήσεις και ρυθμούς, αλλαγές βάρους και μετακίνηση στον χώρο, συμμετοχή του κορμού και χαλάρωση του σώματος πάνω στο beat. Περιλαμβάνεται καλό ζέσταμα και χορευτικός συντονισμός σε κύκλο στην αρχή και αποθεραπεία στο τέλος.

Δευτέρα 15/9 || 18:30-20:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη με κράτηση θέσης εδώ

Woodworking Workshop

Ξεκινάμε από τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά αναλαμβάνουμε δράση αμέσως, ώστε να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία χειρός. Μέχρι το τέλος των μαθημάτων, κάθε συμμετέχων θα φέρει στο σπίτι το δικό του χειροποίητο σκαμπό.

Κάθε Τετάρτη από 17/9 έως και 5/11 || 18:30-20:30

HOKOCRAFTS

Περιορισμένες θέσεις. Πληροφορίες, κρατήσεις και εισιτήρια στο https://www.hokocrafts.com/workshop

Torvas Workshop – Unmuted, Βιωματικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σας προσκαλεί στο Torvas Unmuted Workshop, όπου παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μας εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την pop culture, την παράδοση, και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

Δευτέρα 22/9 || 18:00-21:00

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη, κράτηση θέσης μέσω DM ή email στο [email protected] . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κέντημα σε Κύκλο

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν κύκλο κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 15 ετών εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο. Το σεμινάριο είναι ιδανικό για αρχάριους αλλά και για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κέντημα. Κάθε εβδομάδα, μαζευόμαστε για να μάθουμε, να δημιουργήσουμε με τα χέρια μας και να χτίσουμε μια κοινότητα στην καρδιά της Κυψέλης.

Κάθε Τρίτη από 30/9 έως 9/12 || 18:30-20:30

Μικρό φ

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com . Κόστος: 125€ για όλο τον κύκλο των μαθημάτων (30/9 έως 9/12), Α’ κύκλος μαθημάτων 70€ (30/9, 7/10, 14/10, 21/10), Β’ κύκλος μαθημάτων 70€ (4/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12)

Πρώτες βοήθειες για Βρέφη, Παιδιά και Ενήλικες

Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Βρέφη, Παιδιά και Ενήλικες, που θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν βασικές τεχνικές, όπως ΚΑΡΠΑ (CPR), αντιπνιγμονικές μεθόδους και πώς να διαχειριστούν τραυματισμούς και αλλεργικές αντιδράσεις. Το σεμινάριο παρέχει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, προκειμένου οι παρευρισκόμενοι να αισθάνονται σίγουροι και έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τρίτη 30/9 || 18:30-20:00

Creative Lab

Κόστος 30€. Κράτηση θέσης με μήνυμα στη σελίδα του Momscent στο instagram και με κατάθεση μέσω Iris στο ΑΦΜ 149175938

Pop up

Lavinia’s Jewelry

Χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Δευτέρα 1 έως Κυριακή 7/9 || 10:00-21:00

Botti Ceramics

Κεραμικά είδη.

Δευτέρα 1 έως Κυριακή 7/9 || 10:00-21:00

Made by Lilian

Κοσμήματα από ορείχαλκο, ασήμι, ημιπολύτιμους λίθους, υφάσματα και πολύχρωμα σχοινιά.

Δευτέρα 15 έως Σάββατο 21/9 || 12:00-20:00

Handmade Crafts

Χειροποίητες τσάντες, νεσεσέρ, scrunchies, κοσμήματα και πολλά άλλα.

Δευτέρα 22 έως Κυριακή 28/9 || 10:00-21:00

Paav Creations x Evieonoff x Better Be Candles

Posters, ρούχα και αξεσουάρ, φυτικά κεριά σόγιας και αρωματικά χώρου, ασημένια κοσμήματα με φυσικούς λίθους τέχνη, αρώματα κι αξεσουάρ συναντώνται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Δευτέρα 29/9 έως Κυριακή 5/10 || Δευτ.-Τετ. 10:00-15:00, Τρ.-Πέμ.-Παρ. 13:00-21:00, Σάβ. & Κυρ. 12:00-21:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Η «Επανεκκίνησις» είναι μία κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη. Δώρισε το παλιό σου laptop, Η/Υ για καλό σκοπό!

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά. Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

FINIKALALA

Η Finikalala είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα—είναι ένα ταξίδι πολιτισμών, χειροτεχνίας και ενδυνάμωσης. Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που φέρουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της αφρικανικής τέχνης. Κάθε κομμάτι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με γυναίκες τεχνίτριες και πωλήτριες υφασμάτων στην Κένυα, στηρίζοντας την τοπική χειροτεχνία και το δίκαιο εμπόριο. Στον χώρο μας, η ελληνική και η αφρικανική κουλτούρα συναντώνται, δημιουργώντας μια κοινότητα που γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη.

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

HOKOCRAFTS

Το Hokocrafts είναι ένα συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής. Προωθεί ένα κοινοτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους τεχνίτες όσο και σε αρχάριους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό όπως πριόνια, τρυπάνια και τριβεία, καθώς και χώρο εργασίας για διάφορα έργα. Ο κοινόχρηστος χώρος ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις βιώσιμες πρακτικές, καθώς τα μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερα έργα.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: [email protected]

στο website dak.com.gr

και στα social media Facebook / Instagram

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Σάββατο 09:00-20:00