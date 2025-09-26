SNEAKERNESS ATHENS 2025: Το Νο.1 Sneaker Festival της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα

Tο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο μεταμορφώνεται στο απόλυτο urban playground για τους sneakerheads και τους λάτρεις της street κουλτούρας.

Το No.1 Sneaker Festival της Ευρώπης επιστρέφει! Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Π. Φάληρο μεταμορφώνεται στο απόλυτο urban playground για τους sneakerheads και τους λάτρεις της street κουλτούρας. Με πάνω από 50 sneaker και streetwear brands, 40+ παράλληλες δράσεις και μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη shopping, μουσική, φαγητό, skate, basket, street art και non-stop activations, το Sneakerness Athens επιστρέφει δυναμικά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά την πρώτη άκρως επιτυχημένη διοργάνωση που συγκέντρωσε περισσότερους από 14.000 επισκέπτες.

Το φεστιβάλ αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής sneaker διοργάνωσης, η οποία το 2025 επεκτείνεται σε 10 κορυφαίες πόλεις, ανάμεσά τους η Ζυρίχη, το Ρότερνταμ, η Ρώμη, το Σαντιάγο, το Μιλάνο, το Δουβλίνο, η Βουδαπέστη, η Βέρνη, το Άμστερνταμ και φυσικά η Αθήνα.

To Sneakerness Athens είναι η απόλυτη γιορτή για κάθε sneakerhead με guests από την Ελλάδα και το εξωτερικό, .Ο Sneakedenn (Denis Mazur) έρχεται με την τρέλα του για τα OG Nike Dunks, φέρνοντας ένα showcase συλλεκτικών κομματιών και ένα fun Sneaker Quiz με δώρα. Ο Γιώργος Κάββαλος, YouTuber και founder του Damaged, ετοιμάζει sneaker challenge-έκπληξη που θα γράψει ιστορία. Παράλληλα, στο Sneakerness Marketplace θα βρεις πάνω από 40 ελληνικά streetwear brands, μαζί με δημιουργούς από Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία. Επίσης, τα πιο iconic μαγαζιά της sneaker σκηνής – Fuel, Sole Athens, OG Market, Drip Athens, HoodKicks, Unity by Haris Ragavis και άλλα – φέρνουν τις πιο curated συλλογές για collectors και fashion addicts. Η κουλτούρα του tattoo δεν θα μπορούσε να λείψει από το Sneakerness, με το Barcode, το Unicorn και το Bloody Cherry Athens με τον Χρήστο Ζορμπά στο booth του HoodKicks να αφήνουν το δικό τους πολύχρωμο αποτύπωμα.

Η μουσική σκηνή χτυπάει στο κέντρο του φεστιβάλ με εκρηκτικά DJ sets από Time Flies που θα παρουσιάσει επίσης και ένα vinyl listening session, απόλυτα ταιριαστό με το vibe του festival, με τη μοναδική Kafka το Σάββατο το απόγευμα στα decks, με Black Athena και το Volume-R από Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Και όταν μπαίνει το hip hop, η ενέργεια εκτοξεύεται: KAREEM KALOKOH, GXHAN, Twelvee (Wake N Bake) και άλλοι rappers ανεβάζουν τα vibes στο κεντρικό stage.

Όλα όσα κάνουν το Sneakerness Athens μοναδικό

Exclusive sneaker releases & brand showcases

Workshops & panel discussions για design, street culture & market insights

Breakdance battles & live hip-hop performances

Street Food & Cocktail Court, Arcade & Gaming, Tattoo zones, Barber stations

Interactive activations & challenges για όλες τις ηλικίες

Το Sneakerness Athens 2025 δεν είναι απλώς ένα event – είναι η απόλυτη γιορτή της urban κουλτούρας, όπου sneakers, μόδα, τέχνη, μουσική και αθλητισμός συνυπάρχουν για τρεις μέρες γεμάτες δράση και δημιουργικότητα. Δεν γίνεται να λείπεις!

Το απόλυτο ραντεβού για sneakerheads, συλλέκτες και όλους όσους αγαπούν τη σύγχρονη street κουλτούρα.

Save the Date & See you there!

INFO

SNEAKERNESS

ATHENS 2025

10 – 11 – 12 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO

Προπώληση : more.com & sneakerness.gr