Σπούδασε στην Κύπρο, σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Υποβολή Αιτήσεων

Η Κύπρος αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως κορυφαίος εκπαιδευτικός προορισμός για φοιτητές από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ένα ασφαλές, ποιοτικό και ευρωπαϊκού επιπέδου περιβάλλον σπουδών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πως συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από νέους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες και φοιτητές/τριες από μετεγγραφή που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2025 με έναρξη σπουδών 6 Οκτωβρίου 2025.

Έχοντας ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τη διασύνδεση με τη βιομηχανία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την πλέον την ιδανικότερη επιλογή για σπουδές στην Κύπρο.

Πρωτοπόρες Σχολές

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από δυναμικές και πρωτοπόρες στον τομέα τους σχολές με υψηλά καταρτισμένο και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, προσφέροντας καινοτόμα προγράμματα σπουδών :

Ποιοτική Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία 800-1000 πανεπιστήμια παγκοσμίως στην έγκριτη κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings για το 2025. Αυτή η θέση κατατάσσει το EUC στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως και αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή του φήμη, καθώς και τη δέσμευσή του για ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]