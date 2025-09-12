Τέτοια παράξενη ομορφιά: Μια συναυλία για την ενίσχυση της Αβάλης

Ερμηνεύουν : Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Όταν οι ανθρώπινες φωνές ενώνονται τραγουδώντας, τότε ξεπερνούν τις διαφορές και δημιουργούν συλλογικούς μύθους – αξιομνημόνευτες στιγμές συνύπαρξης και απίστευτης ομορφιάς.

Μια μοναδική συναυλία που επιμελήθηκε ο Παρασκευάς Καρασούλος παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2025 στο Θέατρο Βράχων-Μελίνα Μερκούρη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 20.30, με δύο σπουδαίους νέους ερμηνευτές, τον Θοδωρή Νικολάου και τη Δήμητρα Σελεμίδου.

Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του στιχουργού αλλά και ξένων και Ελλήνων δημιουργών, με στόχο να ενωθούν οι φωνές των ερμηνευτών και του κοινού σε μια βραδιά αξιομνημόνευτη.

Την ενορχήστρωση της μουσικής παράστασης υπογράφει ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου, ενώ συμμετέχουν πενταμελής ορχήστρα και η χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ».

Μέρος των εσόδων της συναυλίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών και των δράσεων της Αβάλης.

Η Αβάλη, είναι Φορέας προστασίας και κοινωνικής ένταξης αυτιστικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Είναι ένα απάνεμο λιμάνι που ενώνει γονείς με παιδιά στο ευρύ Αυτιστικό Φάσμα, αναπτύσσοντας εδώ και χρόνια, ένα έργο πολύτιμο και πολύπλευρο φροντίδας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αυτιστική διαφορά και διαφορετικότητα.

Όσο ιδιαίτερη και παράξενη είναι η διαφορά στη ζωή, τόσο πιο γοητευτική παραμένει η ανακάλυψη της ομορφιάς και της γνώσης που μπορεί να περιέχει

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Τίτλος: Τέτοια παράξενη ομορφιά

Ερμηνευτές: Θοδωρής Νικολάου, Δήμητρα Σελεμίδου

Επιμέλεια προγράμματος: Παρασκευάς Καρασούλος

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Χορωδία ενηλίκων των Εκπαιδευτηρίων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Τόπος: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Ημερομηνία: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Διάρκεια: 120’

Γενική είσοδος: 20 ευρώ

Παραγωγή: Μικρή Άρκτος, www.mikri-arktos.gr

Οργάνωση παραγωγής: Βιβή Γερολυμάτου, [email protected]

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-vraxon-tetoia-paraxeni-omorfia/?lang=el