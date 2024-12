Τελευταία παράταση για το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» έως 28 Φεβρουαρίου 2025 στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

Θα τα καταφέρουν;

Οι περισσότεροι θεατές, μας είπαν, ότι είδαν τη δική τους ιστορία επί σκηνής…

Συντελεστές

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Σκηνικά-κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)

Official Trailer: Jaco and the Magic beans

Video (Στιγμιότυπα παράστασης): Liccorice Pizza

Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη

Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα

Πληροφορίες

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ – ΛΗΝΑΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΥ: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32

Διάρκεια παράστασης: 90’

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (κανονικό), 14 ευρώ (φοιτητικό και άνω των 65), 10 ευρώ (ανέργων)

Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου (2105201828) και μέσω της more.com:

www.more.com/theater/alfa/thelo-na-sou-kratao-to-cheri/

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ SOLD-OUT ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (2105201828) ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ