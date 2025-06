Το Φ hill Sessions ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο!

Το Φ hill Sessions ξεκίνησε με μια αξέχαστη sold out βραδιά με τους Χειμερινούς Κολυμβητές στο θέατρο «Δόρα Στράτου».

Η sold out συναυλία των Χειμερινών Κολυμβητών την Τετάρτη 18 Ιουνίου σήμανε την έναρξη του νέου φεστιβάλ της πόλης και το υπέροχο θέατρο «Δόρα Στράτου» γέμισε με κόσμο, χαμόγελα, φωνές, ιστορίες και εκείνη την ατμόσφαιρα που μόνο οι Χειμερινοί Κολυμβητές ξέρουν να δημιουργούν.

60 χρόνια από τη συνάντηση του αρχικού τους πυρήνα και 45 από την πρώτη τους συναυλία, ο Αργύρης Μπακιρτζής και η μουσική του παρέα μας χάρισαν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και μουσική, κάτω από τον έναστρο ουρανό του Λόφου του Φιλοπάππου.

Φανή Μαρία Χατζή

Επί σκηνής εμφανίστηκαν οι:(φωνή),(ακορντεόν),(κοντραμπάσο, φωνή),(κιθάρα, φωνή),(μπουζούκι),(κιθάρα),(σαξόφωνο),(φλάουτο,φωνή). Επιπλέον, εμφανίστηκαν μέλη της χορωδίας Chorus Vivendi υπό τον Γιάννη Βρυζάκη.

Φανή Μαρία Χατζή

Με την συμμετοχή του κοινού, το χιούμορ και τη μοναδική τους ικανότητα να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια ζεστή, ουσιαστική εμπειρία, οι Χειμερινοί Κολυμβητές μάς ταξίδεψαν στο σύμπαν των τραγουδιών και των ιστοριών τους και στο τέλος ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σεπτέμβριο στον ίδιο χώρο!

Το Φ hill Sessions μόλις ξεκίνησε!

Δείτε το βίντεο: εδώ

Πρόγραμμα Φ hill Sessions

30 Ιουνίου | Stavros Lantsias Quartet – My Ennio Morricone

9 Ιουλίου | Tigran Hamasyan – The Bird Of A Thousand Voices (concert version)

22 Ιουλίου | Fantastic Negrito

28 Ιουλίου | Light In Babylon

6 Αυγούστου | Xylouris White

15 Σεπτεμβρίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project

16 Σεπτεμβρίου | Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Nίκος Γιούσεφ

17 Σεπτεμβρίου | Dhafer Youssef

28 Σεπτεμβρίου | Λένα Πλάτωνος

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε συναυλία & Προπώληση Εισιτηρίων:εδώ