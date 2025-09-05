Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc επιστρέφει δυναμικά για τη σεζόν 2025–2026, παρουσιάζοντας πρεμιέρες, αφιερώματα και ειδικές προβολές σε πέντε πόλεις της Ελλάδας.

Το CineDoc ανακοινώνει τις ταινίες που θα παρουσιαστούν ως μέρος του επίσημου προγράμματός του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26, καθώς και τα ντοκιμαντέρ που θα διανεμηθούν πανελλαδικά μέσα από το δίκτυό του Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc ξεκινά τις κινηματογραφικές προβολές του τον Σεπτέμβριο και παρουσιάζει μέχρι τον Απρίλιο του ’26 μια σειρά από αθηναϊκές πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στις κύριες πόλεις που απαρτίζουν το δίκτυό του (Αθήνα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ρέθυμνο), οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσα «Σταύρος Τορνές»), και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αναδείξει το ντοκιμαντέρ ως μία από τις πιο ισχυρές μορφές τέχνης. Περισσότερο από κάθε άλλο κινηματογραφικό είδος, έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να αλλάξει τις αντιλήψεις μας, να επηρεάσει τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά μας. Το CineDoc επιδιώκει να ενισχύσει αυτήν τη δυναμική σχέση με το κοινό, να καλλιεργήσει τη συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις και να φέρει σε ουσιαστική επαφή τις τοπικές κοινωνίες με τους δημιουργούς των έργων που παρουσιάζονται.

Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Πέραν των προβολών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το δίκτυο του CineDoc αναλαμβάνει και φέτος την πανελλαδική διανομή επιλεγμένων ελληνικών ντοκιμαντέρ, στηρίζοντας σταθερά τις εγχώριες κινηματογραφικές παραγωγές. Για να το πετύχει αυτό, το CineDoc διευρύνει συνεχώς τη συνεργασία του με τοπικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά.

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online την αγαπημένη τους ταινία, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί την ημέρα της προβολής.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ και είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.